Происшествия

Волгоградцы сообща спасли зажатую автомобилями женщину

Происшествия 21.12.2024 20:29
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21.12.2024 20:29




Чудесным спасением для женщины закончилось происшествие, случившееся сегодня, 21 декабря, у парковки магазина «Пятерочка» на улице Пархоменко, 1 в Волгограде. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 23-летний водитель на Mazda3 не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и в припаркованный рядом Audi. Этот автомобиль, в свою очередь, толкнул Mitsubishi, рядом с которым стояла его хозяйка.
Женщина оказалась зажатой между двумя машинами. К счастью, на помощь ей бросились очевидцы. Мужчины буквально голыми руками раздвинули автомобили, чтобы женщина выбралась из ловушки.
По все видимости, все для нее закончилось хорошо.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, сведений об обращениях за медпомощью не поступало.
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