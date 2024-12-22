Происшествия

В Волжском водитель «Нивы» задавил пешехода на ул. Логинова

Происшествия 22.12.2024 10:08
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22.12.2024 10:08


21 декабря в Волжском произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером водитель легковушки сбил пешехода у остановки «БЦ Регион».

- В 22:20 водитель, управляя автомашиной Chevrolet Niva, напротив строения 48 по ул. Логинова совершил наезд на 41-летнего пешехода, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прибывшие на место врачи не смогли помочь пострадавшему. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Отметим, водитель с места аварии скрылся, однако, по информации правоохранительных органов, его место нахождения было установлено. Он был доставлен в отдел полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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