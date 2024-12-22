Происшествия

К вокзалу Волгоград I съехались экстренные службы из-за подозрительного предмета

Происшествия 22.12.2024 14:07
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22.12.2024 14:07

22 декабря в Центральном районе Волгограда многие горожане и гости областного центра стали свидетелями необычной активности экстренных служб на привокзальной площади. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня к разворотному кольцу автобусов у Комсомольского моста съехались сотрудники МЧС и медики.



- Один из автобусов №21 встал посреди дороги на аварийке. Подошли к водителю, спросили, что случилось. Говорит, что в салоне найдена какая-то забытая вещь и он пока никуда не поедет. Вскоре подъехала скорая и пожарные. Вроде бы сейчас все ждут полицейских, возможно вместе с кинологами. После подошёл следующий автобус, мы на нём и уехали, а этот так и стоит, - рассказали журналистам свидетели произошедшего.

В ПривЖД затруднились прокомментировать причину, по которой экстренные службы прибыли к главному железнодорожному вокзалу областного центра, однако отметили, что приём и отправка поездов осуществляется в штатном режиме.

- Никаких происшествий не зафиксировано. Железнодорожный вокзал Волгоград функционирует в штатном режиме, все пассажирские поезда пригородного и дальнего сообщения курсируют согласно действующему расписанию, - подчеркнули в транспортной компании.

Отметим, в настоящее время редакция уточняет информацию о произошедшем в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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