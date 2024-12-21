Бастрыкину доложат о ДТП с маршруткой «Камышин-Волгоград»

Расследования 21.12.2024 18:15
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21.12.2024 18:15
Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту ДТП в Волгоградской области, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, следователи выяснят обстоятельства ДТП с камышинской маршруткой.Напомним, авария произошла в Дубовском районе вечером 20 декабря. В результате столкновения трое пострадавших были госпитализированы в две волгоградские больницы. Одна из пострадавших, 14-девочка проходит лечение в нейрохирургии больницы №7. Мужчина и женщина – в больнице №25. Еще несколько пассажиров маршрутки отказались от госпитализации.
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