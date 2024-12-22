В Волгограде второй день подряд горят руины тракторного завода





22 декабря в Волгограде вспыхнул очередной пожар на территории бывшей промзоны тракторного завода. Как сообщает ИА «Высота 102», затянувшая округу дымка вновь встревожил жителей областного центра.

- В 14:04 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе. В 5-этажном неэксплуатируемом здании на одном из этажей горел мусор на площади 30 кв. метров. Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали горение в 14:22, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, остатки промышленных и административных зданий на территории заброшенной промзоны горят в Волгограде с завидной регулярностью. Так, буквально накануне здесь же сотрудники МЧС ликвидировали возгорание мусора на площади 80 кв. метров. Схожие пожары ранее отмечались в ноябре, октябре и сентябре 2024 года. О причинах столь частых возгораний, а также о мерах, предпринятых для повышение противопожарной безопасности данной территории, не сообщается.

Фото: Волгоград / t.me