Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверху











Сегодня ровно год, как в Волгограде прогремел мощный взрыв на газовой заправке, где от полученных ранений погиб один человек и еще 11 пострадали. Как стало известно ИА "Высота 102", в настоящее время на огороженной территории кипит работа - здесь разбирают руины, оставшиеся от АГЗС. Рабочие аккуратно сортируют и раскладывают по кучкам металл, пластик и другие материалы. С верху видно, что работы здесь осталось немного. Что будет на месте взорвавшейся заправки - неизвестно.





Напомним, ЧП на АГЗС №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье", расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, произошло 10 августа 2020 года. В ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом. В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали. Природе был нанесен ущерб, который оценивается в сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей.













Причиной трагедии, как постановили следователи, послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Начальник участка АГЗС № 12 и наполнитель баллонов того же участка обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). В конце июля текущего года уголовное дело было передано для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Волгограда . Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.



