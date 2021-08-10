Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверху

Расследования 10.08.2021 20:19
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10.08.2021 20:19
Сегодня ровно год, как в Волгограде прогремел мощный взрыв на газовой заправке, где от полученных ранений погиб один человек и еще 11 пострадали. Как стало известно ИА "Высота 102", в настоящее время на огороженной территории кипит работа - здесь разбирают руины, оставшиеся от АГЗС. Рабочие аккуратно сортируют и раскладывают по кучкам металл, пластик и другие материалы. С верху видно, что работы здесь осталось немного. Что будет на месте взорвавшейся заправки - неизвестно.
Напомним, ЧП на АГЗС №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье", расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, произошло 10 августа 2020 года. В ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом. В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали. Природе был нанесен ущерб, который оценивается в сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей.
Причиной трагедии, как постановили следователи, послужили нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Начальник участка АГЗС № 12 и наполнитель баллонов того же участка обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). В конце июля текущего года уголовное дело было передано для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд Волгограда. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
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