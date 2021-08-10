На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршрутки





Грузовик врезался в микроавтобус "Peugeot" в Волгограде, пострадали три человека. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне поздно вечером в Красноармейском районе.





По предварительной информации, 60-летний житель Москвы, управляя автомобилем "КамАЗ", при выезде с прилегающей территории по улице Лазоревая не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Автомобиль "Peugeot" следовал по маршруту "Юбилейный - ТРЦ Акварель". В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки - 30-летняя женщина, 33-летний мужчина и 17-летняя девушка. Они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области