В двух селах Волгоградской области обнаружили АЧС





В Волгоградской области введен карантин по африканской чуме свиней в двух населенных пунктах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления губернатора, так, в угрожаемую зону вошла часть территории Среднеахтубинского района (поселок Стандартный, хутор Заяр, рабочий поселок Средняя Ахтуба), а также село Заплавное Ленинского района. Больное животное было выявлено на частном подворье в поселке Стандартный, 5 августа здесь введен карантин.

Карантин начал действовать с 6 августа и в хуторе Ендовский Серафимовичского района, где в личном подсобном хозяйстве также был обнаружен очаг АЧС. В угрожаемую зону вошел еще один хутор – Клетско-Почтовский. Во всех этих населенных пунктах будет проведен комплекс ограничительных мероприятий, в том числе, наложен запрет на ввоз и вывоз, убой животных, оборот животноводческой продукции, на въезд и выезд транспортных средств, а также на охоту на кабанов. В перечисленных населенных пунктах также будут проведены мероприятия по изъятию свиней у жителей, которым выплатят компенсацию за потерянное поголовье из областного бюджета. Сумма ущерба оценивается. В Среднеахтубинском и Ленинском районах, в частности, отчуждено 20 свиней.

Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что африканская чума свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животных, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только карантинными мероприятиями — в настоящее время в карантинной зоне установлены охранные посты, оборудованные дезинфекционными барьерами, проводятся другие специальные ветеринарные мероприятия.

Отметим, всего в 2021 году на территории Волгоградской области выявлено 4 случая АЧС.

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в хуторе Еланский Кумылженского района в водоеме были обнаружены две мертвые свиньи. Ветеринары проводят расследование этого происшествия.



