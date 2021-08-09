В двух селах Волгоградской области обнаружили АЧС

Происшествия 09.08.2021 12:04
0
09.08.2021 12:04
В Волгоградской области введен карантин по африканской чуме свиней в двух населенных пунктах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления губернатора, так, в угрожаемую зону вошла часть территории Среднеахтубинского района (поселок Стандартный, хутор Заяр, рабочий поселок Средняя Ахтуба), а также село Заплавное Ленинского района. Больное животное было выявлено на частном подворье в поселке Стандартный, 5 августа здесь введен карантин.
Карантин начал действовать с 6 августа и в хуторе Ендовский Серафимовичского района, где в личном подсобном хозяйстве также был обнаружен очаг АЧС. В угрожаемую зону вошел еще один хутор – Клетско-Почтовский. Во всех этих населенных пунктах будет проведен комплекс ограничительных мероприятий, в том числе, наложен запрет на ввоз и вывоз, убой животных, оборот животноводческой продукции, на въезд и выезд транспортных средств, а также на охоту на кабанов. В перечисленных населенных пунктах также будут проведены мероприятия по изъятию свиней у жителей, которым выплатят компенсацию за потерянное поголовье из областного бюджета. Сумма ущерба оценивается. В Среднеахтубинском и Ленинском районах, в частности, отчуждено 20 свиней.
Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что африканская чума свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животных, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. Остановить распространение вируса можно только карантинными мероприятиями — в настоящее время в карантинной зоне установлены охранные посты, оборудованные дезинфекционными барьерами, проводятся другие специальные ветеринарные мероприятия.
Отметим, всего в 2021 году на территории Волгоградской области выявлено 4 случая АЧС.
Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в хуторе Еланский Кумылженского района в водоеме были обнаружены две мертвые свиньи. Ветеринары проводят расследование этого происшествия.
Реклама
У академии МВД в Волгограде трамвай сошел с рельсов (ВИДЕО)09.08.2021 14:37
Происшествия 09.08.2021 14:37
В Волгограде троллейбус столкнулся с маршруткой09.08.2021 11:57
Происшествия 09.08.2021 11:57
С дымком: дома и сараи сгорели под Волгоградом из-за забытой коптильни09.08.2021 11:38
Происшествия 09.08.2021 11:38
Под Волгоградом легковушка опрокинулась после ДТП: трое пострадали09.08.2021 10:05
Происшествия 09.08.2021 10:05
В Ростовской области волгоградец устроил жуткое ДТП: трое сгорели08.08.2021 18:15
Происшествия 08.08.2021 18:15
В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчика08.08.2021 09:55
Происшествия 08.08.2021 09:55
В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановку08.08.2021 09:06
Происшествия 08.08.2021 09:06
Волгоград горит: полыхают мусорные свалки и павильоны07.08.2021 15:01
Происшествия 07.08.2021 15:01
В Волгограде около строительной базы нашли ногу человека07.08.2021 14:20
Происшествия 07.08.2021 14:20
Трехлетняя девочка утонула в бассейне в Михайловке Волгоградской области06.08.2021 20:02
Происшествия 06.08.2021 20:02
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)06.08.2021 14:16
Происшествия 06.08.2021 14:16
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машины06.08.2021 13:25
Происшествия 06.08.2021 13:25
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводе06.08.2021 11:30
Происшествия 06.08.2021 11:30
Волгоградец на мопеде протаранил столб06.08.2021 09:50
Происшествия 06.08.2021 09:50
Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под Волгоградом06.08.2021 09:25
Происшествия 06.08.2021 09:25
Реклама