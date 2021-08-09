С дымком: дома и сараи сгорели под Волгоградом из-за забытой коптильни





Полиция проводит доследственную проверку по факту крупного пожара в городе Ленинске, где сгорели одноэтажный деревянный дом и деревянная летняя кухня, две хозяйственные постройки, стена и кровля домовладения, три мопеда, велосипеды и автомобильные покрышки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 63-летнего владельца одного из домовладений, который предположительно стал виновником возгорания.





По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожарных вызвали в 12.54, когда огонь уже распространился на несколько построек. Расчетам 44-ой пожарно-спасательной части удалось потушить горящие здания только через полтора часа. Люди в огне не пострадали, хозяину одного из домов едва удалось спасти своих свиней, находившихся в сарае. В результате пожара было уничтожено имущество 63-летнего волгоградца, приехавшего в Ленинск на отдых, и двух его соседей.





Во время первого опроса, проводимого следователями, каждый из пострадавших отрицал свою причастность к возгоранию. Во время обследования пострадавших территорий полицейские обнаружили в одном из дворов самодельную коптильню, и хозяину пришлось сознаться, что он поставил коптиться рыбу и забыл про нее. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза и устанавливается объем причиненного ущерба.





Напомним, с 18 мая 2021 года в Волгоградской области введен и действует особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ на территориях поселений, городских округов, в дачных массивах и СНТ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.