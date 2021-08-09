Под Волгоградом легковушка опрокинулась после ДТП: трое пострадали

Происшествия 09.08.2021 10:05
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09.08.2021 10:05
Три человека пострадали в результате столкновения двух легковушек в Старополтавском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, утром на 80 км автодороги "Иловатка-Николаевск" водитель автомобиля "Лада Гранта" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "ВАЗ-21140". После столкновения виновник аварии вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадали оба водителя и 28-летний пассажир "ВАЗа". Они госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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