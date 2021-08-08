



В СУ СК по Волгоградской области проводят проверку распространенных в соцсетях сведений о двухлетнем ребенке, который якобы находится в закрытом боксе инфекционной больницы без присмотра в антисанитарных условиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, проверкой занимается следственный отдел Тракторозаводского района.

Ночью следователями территориального подразделения с участием руководителя отдела был проведен осмотр больницы. Установлено, что 2-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля 2021 года по решению органов системы профилактики. До этого момента мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы малыш не мешал ей веселиться и употреблять спиртное. При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, в том числе будет дана оценка сведениям, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях, пояснили в СУ СК по Волгоградской области.



