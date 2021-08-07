Общество

«Вам за них платят»: в Волгограде кондуктор трамвая довела до слез маму ребенка-инвалида

Общество 07.08.2021 10:15
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07.08.2021 10:15


Жительница Волгограда Мария до сих пор не может прийти в себя после поездки в скоростном трамвае. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, она со своим 7-летним сыном, имеющим проблемы со здоровьем, накануне села на станции Комсомольская, чтобы доехать до клиники, где наблюдается ее ребенок. «Я показала справку об инвалидности на своего сына, но кондуктор потребовала заплатить за проезд. Я удивилась. Раньше я предъявляла  справку и вопросов не возникало, сын ехал бесплатно. Но кондуктор распалилась, стала звонить куда-то и возмущаться. Особенно меня задели ее слова, которые она повторяла несколько раз – вам за инвалидов платят, вот вы и оплачивайте. Я, конечно, заплатила. Но меня возмутило, как она себя вела. Позавидовала пенсии по инвалидности на ребенка? Или, может, подумала, что мы на ней разбогатели?»? - недоумевает Мария.
Мария рассказала, что ее сыну назначили пенсию по инвалидности всего полтора года назад. Одна ножка у мальчика оказалась короче другой при рождении. Врачи сначала успокаивали маму, что разница в несколько миллиметров  не имеет никакого значения. Но, когда хромота стала заметнее, спохватились, да поздно – одна ножка была короче другой уже на пять сантиметров. Мальчик  перенес несколько тяжелых операций, и пока его лечение не закончено. 
«Нам и инвалидность не хотела давать – сказали, вот, если бы разница была семь сантиметров… Сейчас мы тратим денег гораздо больше на лечение и обследования. В поликлиниках нет ни специалистов, ни оборудования, поэтому приходится обращаться в частные клиники. Инвалидность дает нам, по сути, одну льготу - на приобретение ортопедической обуви. Сын находится на домашнем обучении, общественным транспортом мы пользуемся редко. Если и изменились законы и я, действительно, должна была оплатить проезд за ребенка, можно было мне об этом спокойно сообщить. А не попрекать пенсией по инвалидности», - считает Мария. 
В мэрии Волгограда так прокомментировали этот инцидент: «В Волгограде проезд в общественном транспорте для всех детей до 7 лет является бесплатным.  Если ребенок старше 7 лет с установленной инвалидностью является учащимся общеобразовательного учреждения, родители или опекуны имеют право на приобретение школьного проездного билета. В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 14.02.2017 № 193 за приобретенный месячный школьный проездной билет предоставляется 100-процентная компенсация за все календарные месяцы, включая каникулярный период.
Также в соответствии с Постановлением администрации Волгоградской области №8п от 26.01.2009г, подтвержденным федеральным законодательством о социальной защите инвалидов в РФ, на ребенка-инвалида распространяется право приобретения социального проездного билета, стоимость которого компенсируется федеральными выплатами, в том числе на оплату проезда.
При отсутствии школьного проездного билета или единого социального проездного билета пассажир в соответствии с действующим законодательством обязан приобрести билет. Справка об инвалидности установленного образца не является основанием для предоставления бесплатного проезда».
Тем не менее, в администрации  Волгограда  пообещали, что среди сотрудников общественного транспорта проведут инструктаж по правилам поведения с пассажирами по поводу разъяснения их прав на бесплатный проезд. В мэрии также согласились, что подобное поведение кондуктора является недопустимым. 

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