Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машины





В Волжском 29-летний работник автосервиса угнал чужую машину, разбил ее и оказался в больнице с травмами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня ночью в дежурную часть Управления МВД России по Волжскому поступило сообщение о ДТП на ул. Пожарской. Водитель, управляя автомашиной «Лифан», не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Прибывшим экипажем ДПС на месте аварии с множественными травмами был обнаружен водитель - 29-летний работник местной автомастерской. Мужчина был доставлен в больницу. Выяснилось, что накануне вечером¸ находясь в состоянии опьянения, мужчина угнал иномарку из автосервиса. Известно, что ранее автогонщик уже дважды привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и был лишен прав. Также он дважды был судим за совершение других преступлений.

Разбитую машину отдали владелице – 32-летней местной жительнице, которая об угоне узнала от сотрудников полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет.



