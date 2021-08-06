



Шокирующими кадрами мертвых свиней в озере отдаленного района Волгоградской области поделились пользователи социальных сетей. По утверждению жителей, сообщает ИА «Высота 102», в пойменном озере реки Дон в хуторе Еланский Кумылженского района Волгоградской области были обнаружены трупы мертвых свиней. В сообщениях говорится, что речь идет о десятках животных, вонь от которых распространилась на всю округу. Утверждается также, что свиньи пали из-за африканской чумы, а в лесу полно трупов диких кабанов.

В районной станции по борьбе с болезнями животных заявили, что занимаются расследованием произошедшего. «Одно можем сказать, никакого массового падежа не было, на территории района не зафиксировано вспышек АЧС. Сейчас поедем туда, будем с охотниками прочесывать лес», - сообщили здесь.

В комитете ветеринарии Волгоградской области заявили, что в хуторе Еланский были обнаружены только два трупа свиней, о массовом падеже речи не идет. Сейчас в данном населенном пункте работает межведомственная комиссия, в которую вошли представители местной администрации, ветслужбы, ГКУ Волгоградской области «Облохота» и охотхозяйства "Букановское". Специалисты проверяют полученную от местных жителей информацию, обследуют побережье озера и охотничьих угодий. Одновременно специалисты ветслужбы проверяют свинопоголовье, которое держат местные жители. Образцы тканей павших животных отправлены на исследования. Устанавливается также владелец животных, которому грозит административная ответственность за нарушение ветеринарного благополучия.

Фото Михайловка pressa34 instagram.