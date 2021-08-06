Происшествия

«Будем прочесывать лес»: в хуторе Волгоградской области ищут мертвых свиней

Происшествия 06.08.2021 10:52
0
06.08.2021 10:52


Шокирующими кадрами мертвых свиней в озере отдаленного района Волгоградской области поделились пользователи социальных сетей. По утверждению жителей, сообщает ИА «Высота 102», в пойменном озере реки Дон в хуторе Еланский Кумылженского района Волгоградской области были обнаружены трупы мертвых свиней. В сообщениях говорится, что речь идет о десятках животных, вонь от которых распространилась на всю округу. Утверждается также, что свиньи пали из-за африканской чумы, а в лесу полно трупов диких кабанов. 
В районной станции по борьбе с болезнями животных заявили, что занимаются расследованием произошедшего. «Одно можем сказать, никакого массового падежа не было, на территории района не зафиксировано вспышек АЧС. Сейчас поедем туда, будем с охотниками прочесывать лес», - сообщили здесь. 
В комитете ветеринарии Волгоградской области заявили, что в хуторе Еланский были обнаружены только два трупа свиней, о массовом падеже речи не идет. Сейчас в данном населенном  пункте работает межведомственная комиссия, в которую вошли представители местной администрации, ветслужбы, ГКУ  Волгоградской области «Облохота» и охотхозяйства "Букановское". Специалисты проверяют полученную от местных жителей информацию, обследуют побережье озера и охотничьих угодий. Одновременно специалисты ветслужбы проверяют свинопоголовье, которое держат местные жители. Образцы тканей павших животных отправлены на исследования. Устанавливается также владелец животных, которому грозит административная ответственность за нарушение ветеринарного благополучия. 
Фото Михайловка pressa34 instagram.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
06.08.2021 14:16
Происшествия 06.08.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 13:25
Происшествия 06.08.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 11:30
Происшествия 06.08.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 09:50
Происшествия 06.08.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2021 09:25
Происшествия 06.08.2021 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 14:10
Происшествия 05.08.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 13:29
Происшествия 05.08.2021 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.08.2021 11:59
Происшествия 05.08.2021 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 14:28
Происшествия 04.08.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 11:46
Происшествия 04.08.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 10:45
Происшествия 04.08.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.08.2021 08:41
Происшествия 04.08.2021 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2021 09:53
Происшествия 03.08.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2021 09:51
Происшествия 03.08.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.08.2021 09:35
Происшествия 03.08.2021 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоградский губернатор сдал кровь для спасения тяжелобольных COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«ГАЗель» сгорела в Волгограде на пути к дачам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковкуСмотреть фотографии
13:37
В поезде «Волгоград-Москва» вагон-ресторан заменили на бистроСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
13:25
Пьяный волжанин покалечился на угнанной из автосервиса машиныСмотреть фотографии
13:22
На севере Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
13:04
Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде рекламу лжекооператива распространяли ярославские бизнесменыСмотреть фотографии
12:03
Волгоградская область обогнала Австралию по количеству зараженных и умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде тело подростка нашли в ваннойСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде не могут устранить аварию на водопроводеСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде ждут жалоб от поступающих в вузы и ссузыСмотреть фотографии
10:52
«Будем прочесывать лес»: в хуторе Волгоградской области ищут мертвых свинейСмотреть фотографии
10:25
90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавирусаСмотреть фотографии
10:15
Денег нет, но деньги есть: жители Волгоградской области накопили на счетах 293 миллиардаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-1Смотреть фотографии
09:50
Волгоградец на мопеде протаранил столбСмотреть фотографии
09:25
Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:18
Птицефабрика в Волгоградской области загадила округу пометомСмотреть фотографии
21:40
На Набережной Волгограда губернатор встретился с привитыми общественникамиСмотреть фотографии
19:55
Долги жильцов перед УК-банкротом выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Хотим сделать красиво»: в Александро-Невский собор в Волгограде набирают певчихСмотреть фотографии
17:22
Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный тарифСмотреть фотографии
17:22
На севере в Волгограде прорвало водопровод с питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Электронный документооборот «расширяет» горизонты: цифровую подпись теперь можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:49
На волгоградских заводах готовы платить рабочим в среднем 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:33
Новое тревел-шоу МТС поможет волгоградцам спланировать отпускСмотреть фотографии
14:12
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животеСмотреть фотографии
14:10
Розовые it-карамельки прислали в мужскую колонию в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 