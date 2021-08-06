Экономика 06.08.2021 10:15
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06.08.2021 10:15
В Волгоградской области вырос объем средств на счетах как у населения, так и у бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении по Волгоградской области Южного ГУ банка РФ, так, за первое полугодие 2021 года привлеченные кредитными организациями средства населения увеличились на 4% и составили 293 млрд рублей. Также продолжил расти объем средств на счетах эскроу, он превысил 9 млрд рублей.
Средства на расчетных и депозитных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2021 года также увеличились на 23% по сравнению с аналогичной датой прошлого года до 84 млрд рублей. Наиболее интенсивно выросли средства на счетах индивидуальных предпринимателей – на 30% до 12 млрд рублей.
«В условиях стимулирующей денежно-кредитной политики интерес граждан сместился от традиционных вкладов к альтернативным формам вложений, в том числе к покупке недвижимости, – отмечает управляющий Отделением по Волгоградской области Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Но мы полагаем, что по мере усиления наметившегося роста процентных ставок по банковским продуктам внимание волгоградцев к такой форме сбережений, как банковский вклад, восстановится».
В Волгоградской области продолжает активно развиваться кредитование физических лиц. В январе-июне 2021 года было выдано 120,5 млрд рублей кредитов, что на 44% больше, чем годом ранее. Рост происходит за счет ипотеки и потребительского кредитования. Кредитный портфель розничных заемщиков по состоянию на 1 июля 2021 в Волгоградской области увеличился в годовом выражении на 17% до 280 млрд рублей (по России в целом – на 22%). Прирост портфеля жилищных ипотечных кредитов в регионе составил 23,5% (до 117 млрд рублей), потребительских кредитов – 13% (до 162 млрд рублей). Высокий спрос на ипотечные кредиты был связан в основном с действием государственной программы льготной ипотеки. Оживление потребительской активности волгоградцев по мере смягчения ограничительных мер стало стимулом для роста потребительского кредитования.
В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года увеличился срок предоставления ипотечных жилищных кредитов с 17,6 лет до 20,1 лет. Ставки по ипотечным жилищным кредитам продолжают оставаться на рекордно низких уровнях: 6,99% в июне 2021 года при 7,67% годом ранее.
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