Экономика

Банк «Открытие» заключил с Группой ЦДС сделку проектного финансирования на 11,5 млрд рублей

Экономика 05.08.2021 14:36 Новости компаний
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05.08.2021 14:36 Новости компаний


Банк «Открытие» предоставил Группе ЦДС кредитные средства на сумму 11,5 млрд руб. для строительства жилого квартала «Новые горизонты» совокупной площадью 185 тысяч м2, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Это уже вторая сделка нашего банка с Группой ЦДС – первую, с лимитом финансирования в 3,9 млрд руб. мы реализовали еще в прошлом году, – отметил Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие». – Средства на строительство нового квартала будут поэтапно выделяться в течение ближайших лет, таким образом, наше взаимовыгодное сотрудничество вышло на уровень долгосрочного финансового партнерства».
«Активное сотрудничество с крупнейшими региональными застройщиками входит в число наших стратегических приоритетов, – прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие». – В работе с нами клиенты ценят широкий набор решений, индивидуальный сервис, качество и гибкость в структурировании сделок. Уверены, что ЖК «Новые горизонты» будет комфортным для его жителей, а четкое и ритмичное финансирование банка «Открытие» позволит застройщику реализовать все идеи, заложенные в этот проект».
«Стратегическим финансовым партнером в реализации масштабного проекта ЦДС «Новые Горизонты» выступил банк «Открытие», с которым уже не один год нас связывают крепкие взаимовыгодные отношения. Второй, более крупный кредит, выделенный на застройку нового участка, только подтверждает правильность выбранных стратегий и мероприятий, которые мы предпринимаем для успешного развития проектов компании, – сообщила Ажар Лотик, директор по финансам Группы ЦДС. – Мы рады долгосрочным партнерским отношениям с банком, входящим в ТОП-10 российских кредитных организаций, что, в свою очередь, отражает надежность Группы ЦДС как застройщика».
ЦДС «Новые Горизонты», участок 2 – продолжение проекта комфорт-класса ЦДС «Новые Горизонты» (участок 7). На втором участке будут возведены шесть корпусов высотой от 17 до 23 этажей, корпуса имеют нумерацию с третьего по восьмой. В них разместятся 3738 квартир. Особенность застройки второго участка – просторный внутренний двор, закрытый от машин и посторонних. Дома будут введены в эксплуатацию в 1 квартале 2024 года. В непосредственной близости от нового квартала предусмотрены социальные объекты: три детских сада на 775 мест и школа для 1383 учеников.

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