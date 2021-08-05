Комфорт и современность: волгоградские строительные компании рассказали о своих планах





Тысячи волгоградских строителей 8 августа отмечают свой профессиональный праздник. Специалисты строительной отрасли остаются наиболее востребованы на протяжении многих лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистические сведения hh.ru, за первое полугодие количество вакансий в этой отрасли выросло на 37%. Средняя предлагаемая зарплата составила почти 47 тысяч рублей. Из желающих найти работу в строительной сфере почти 70% имеют возраст от 26 до 45 лет, а высшее либо средне-специальное образование – 80 и 14 процентов соответственно.

Наш город растет и развивается, строятся десятки жилых комплексов с комфортными условиями проживания и благоустроенными территориями. По данным Волгоградстата, только за январь-июнь 2021 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 320,4 кв.м, что на 10,2% больше чем за аналогичный период 2020г.

На начало августа этого года в Волгоградской области строится 12 тысяч квартир, из них 8 тысяч по эскроу-счетам и 4 тысячи с уплатой в компенсационный фонд. К сдаче до конца года планируется 4 тысячи квартир площадью 183 тысячи квадратных метра.

Дайджест последних новостей

• Группа компаний «Волгострой» – один из самых крупных и надежных застройщиков региона, возводит в Волгограде 6 комплексов в четырех районах города.

ЖК «Бейкер стрит», Дзержинский район. В начале следующего года запланирована сдача 9-этажного дома (ул. Землячки, 39а), и в ближайшее время ждем старт продаж квартир в новых домах по адресу ул. Шекснинская, 75. , Дзержинский район. В начале следующего года запланирована сдача 9-этажного дома (ул. Землячки, 39а), и в ближайшее время ждем старт продаж квартир в новых домах по адресу ул. Шекснинская, 75.

ЖК «Арбат», Центральный район. Строится третий дом (ул. Бакинская, 6), продажа квартир в первой секции открыта, ждем планировки и цены второй секции. , Центральный район. Строится третий дом (ул. Бакинская, 6), продажа квартир в первой секции открыта, ждем планировки и цены второй секции.

ЖК «Grand Avenue» («Гранд авеню»), Дзержинский район. В ближайшее время ждем ввод в эксплуатацию двухсекционного 16-этажного дома. Строится новый 19-этажный дом (ул. Ангарская, 9а) – продажа квартир открыта! («Гранд авеню»), Дзержинский район. В ближайшее время ждем ввод в эксплуатацию двухсекционного 16-этажного дома. Строится новый 19-этажный дом (ул. Ангарская, 9а) – продажа квартир открыта!

ЖК «Волго-Дон», Советский район (Тулака). Возводится 20-этажный дом с подземным паркингом и террасами на крышах (ул. Аджарская, 12). , Советский район (Тулака). Возводится 20-этажный дом с подземным паркингом и террасами на крышах (ул. Аджарская, 12).

ЖК «Кача», Дзержинский район. Готовится к сдаче в конце этого года полностью кирпичный дом (ул. Новодвинская, 34а). , Дзержинский район. Готовится к сдаче в конце этого года полностью кирпичный дом (ул. Новодвинская, 34а).

ЖК «Лапшин loft» ,(«Лапшин лофт»), Кировский район. Строится 6-этажный дом с индивидуальным отоплением (ул. 64-й Армии, 48). ,(«Лапшин лофт»), Кировский район. Строится 6-этажный дом с индивидуальным отоплением (ул. 64-й Армии, 48).

• Строительная компания «Пересвет-Юг» завершила строительство:

ЖК «Гринвич» в Центральном районе на ул. Коммунистическая. В продаже 1, 2 и 3-х комнатные квартиры. на ул. Коммунистическая.

ЖК «Доминант» в Советском районе (мкр. Тулака). В продаже 2 и 3-х комнатные квартиры. (мкр. Тулака).

ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе. В продаже 1, 2 и 3-х комнатные квартиры.

ЖК «Европейский» в Кировском районе. В продаже 1, 2 и 3-х комнатные квартиры. Есть льготная ипотека. О комплексе – на сайте . Продолжает строительство

Подробности по телефону +7 (8442) 68-50-90.

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ЖК «Родные пенаты» – комплекс в Краснооктябрьском районе, расположенный по адресу: ул.им. Репина, 70А. Дом возведен, ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке. Квартир осталось мало. До конца августа 2021 года предчистовая отделка в подарок всем новым покупателям. – комплекс, расположенный по адресу: ул.им. Репина, 70А. Дом возведен, ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке. Квартир осталось мало.

В ближайшее время ожидается старт продаж нового жилого комплекса в Краснооктябрьском районе.

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