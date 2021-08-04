ВТБ повышает доходность по вкладу «Ваш пенсионный» до 6,25%

Экономика 04.08.2021 15:23 Новости компаний
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04.08.2021 15:23 Новости компаний
ВТБ увеличил ставки по вкладу «Ваш Пенсионный». Доходность по депозиту повышается на 1,05 п.п. и с учетом опции «Сбережения» по Мультикарте составит до 6,25%.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации. Доходность можно дополнительно увеличить на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте – в таком случае она составит 6,25% годовых.
«Сегодня с учетом конъюнктуры рынка клиенты ожидают от банков выгодных предложений, позволяющих получить доход выше уровня инфляции. При этом сохраняется привычка держать деньги «под рукой» и оперативно распоряжаться своими средствами. Поэтому мы предлагаем пенсионерам гибко управлять накоплениями и разместить сбережения на специальном вкладе с повышенной доходностью. Вместе с выгодными ставками по текущим счетам для тех, кто получает пенсию на карту ВТБ, обновленный вклад позволяет клиентам старшего поколения воспользоваться комплексным продуктом, учитывающим потребности именно этого сегмента населения», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Открыть вклад «Ваш пенсионный» можно в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. Минимальная сумма на депозите составляет 1 тыс. рублей, возможно снятие средств и пополнение вклада на протяжении его действия. Срок размещения средств составляет 2 года.
По итогам первого полугодия 2021 г. ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10% - до 7,5 трлн рублей. Портфель классических пассивов физлиц составил 4,6 трлн рублей, а объем средств, размещенных в инвестиционные продукты, - 2,2 трлн рублей (рост - на 19% к началу года). Объем вложений в субординированные облигации ВТБ увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей.
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