«Остались без урожая»: огороды в хуторе Волгоградской области уничтожило градом





Эпицентром разгулявшейся накануне стихии в Волгоградской области стали несколько районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, так, в Киквидзенском районе пронесшийся ураган повредил крыши построек в некоторых населенных пунктах. А в хуторе Таволжанский Новоаннинского района град побил весь урожай, в который вложили столько сил местные жители.

Между тем, сегодня синоптики также прогнозируют шторм, проливные дожди, грозы, град и ветер до 20-25 метров в секунду.

Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня.