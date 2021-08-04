«Остались без урожая»: огороды в хуторе Волгоградской области уничтожило градом

Общество 04.08.2021 09:22
0
04.08.2021 09:22
Эпицентром разгулявшейся накануне стихии в Волгоградской области стали несколько районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, так, в Киквидзенском районе пронесшийся ураган повредил крыши построек в некоторых населенных пунктах. А в хуторе Таволжанский Новоаннинского района град побил весь урожай, в который вложили столько сил местные жители.
Между тем, сегодня синоптики также прогнозируют шторм, проливные дожди, грозы, град и ветер до 20-25 метров в секунду.
Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня.
Реклама
Юг Волгограда зачистят от несанкционированных свалок04.08.2021 10:30
Общество 04.08.2021 10:30
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» оказали помощь воспитанникам «Волжского центра помощи детям»04.08.2021 10:15
Общество 04.08.2021 10:15
Жителей хутора в Волгоградской области травят водой с нефтью03.08.2021 19:46
Общество 03.08.2021 19:46
Пациенты «красной зоны» пожаловались на нехватку лекарств в ЦРБ под Волгоградом03.08.2021 18:03
Общество 03.08.2021 18:03
На юге Волгограда на восемь часов отключат свет03.08.2021 17:46
Общество 03.08.2021 17:46
Атмосферная засуха в Волгоградской области сменится штормом03.08.2021 15:36
Общество 03.08.2021 15:36
В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачи03.08.2021 13:38
Общество 03.08.2021 13:38
Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работать03.08.2021 12:36
Общество 03.08.2021 12:36
Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистией03.08.2021 12:12
Общество 03.08.2021 12:12
Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%03.08.2021 11:29
Общество 03.08.2021 11:29
В Волгограде у наглой УК забрали дома03.08.2021 11:06
Общество 03.08.2021 11:06
«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутисту03.08.2021 10:41
Общество 03.08.2021 10:41
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту Маргелова02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Волгоградскую «Рублевку» продали за полцены02.08.2021 19:53
Общество 02.08.2021 19:53
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборы02.08.2021 19:51
Общество 02.08.2021 19:51
Реклама