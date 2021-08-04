Общество

«Остались без урожая»: огороды в хуторе Волгоградской области уничтожило градом

Общество 04.08.2021 09:22
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04.08.2021 09:22


Эпицентром разгулявшейся накануне стихии в Волгоградской области стали несколько районов региона. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, так, в Киквидзенском районе пронесшийся ураган повредил крыши построек в некоторых населенных пунктах. А в хуторе Таволжанский Новоаннинского района град побил весь урожай, в который вложили столько сил местные жители. 
Между тем, сегодня синоптики также прогнозируют шторм, проливные дожди, грозы, град и ветер до 20-25 метров в секунду. 
Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня. 

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