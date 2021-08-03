Александр Бастрыкин взял на заметку дело мамаши-садистки из Волгоградской области





Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Волгоградской области доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий женщины в отношении своей малолетней дочери. (ст.156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе федерального ведомства.

Напомним, в июне текущего года 29-летняя жительница Калачевского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перекрыла дыхательные пути своей дочери, а также нанесла ей несколько ударов, сняв это на видео, которое потом отправила отцу ребенка. Мать девочки неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики.

Ранее следственное управление СКР по области ходатайствовало перед надзорным органом об изъятии материалов данного уголовного дела у органа дознания и передачи следователям следственного отдела по Калачевскому району областного управления СК России.



