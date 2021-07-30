Здравоохранение

«Все не так просто»: в волгоградском облкомздраве оценили шансы получить медотводы от вакцинации

Здравоохранение 30.07.2021 14:30
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30.07.2021 14:30




Решение облкомздрава о премировании врачей за выполнение плана по вакцинации от коронавируса вызвало неоднозначную реакцию читателей ИА «Высота 102». Волгоградцы выражают обеспокоенность в связи с тем, что врачи, материально заинтересованные в повальном охвате прививками, просто-напросто перестанут выдавать медотводы гражданам, имеющим проблемы со здоровьем. Этот вопрос информагентство адресовало заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николаю Алимову. Как пояснил чиновник, противопоказания к прививке определены инструкциями Минздрава РФ. Как указано в этих документах, среди оснований для отказа от прививки – гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет. Также полной вакцинации можно избежать, если после введения первого компонента вакцины произошел анафилактический шок, тяжелая аллергическая реакция, судороги, температура выше 40 градусов и т.д. 
При этом, как пояснил Николай Алимов, не получится просто прийти к врачу за медотводом и сообщить ему, что 10 лет назад была бронхиальная астма. «Все не так просто, - пояснил он. – Пациент должен находиться на листе нетрудоспособности, а заболевание у него должно быть в стадии обострения, как минимум». Он также опроверг сообщения волгоградцев о том, что терапевты в поликлиниках, отказывая в медотводах, ссылаются на указания облкомздрава. «Обострение, если есть, то доктор этого не сделает, не направит на вакцинацию. Но никаких указаний облкомздрава на невыдачу медотводов нет - решение принимается на уровне медорганизации. Есть только указание комитета для контроля таких решений, для этого в медучреждениях созданы врачебные комиссии», - заявил он. 
Напомним, ранее сообщалось, что в администрации Волгоградской области приняли постановление о единовременных премиях в размере 50 тысяч рублей главным врачам медицинских организаций за выполнение целевых показателей по вакцинации населения. Дополнительная единовременная премия помимо главврачей будет выплачиваться и другим медицинским работникам в размере 300% от должностного оклада. Главное условие - выполнение целевых показателей по вакцинации в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Так, согласно документу, до 1 сентября текущего года первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной должны быть привиты 90% взрослого населения, достигшего возраста 60 лет, прикрепленного к медицинским организациям. А также 60% от всего прикрепленного к медицинской организации взрослого населения. 
Николая Алимова также спросили и о том, что должны делать врачи, чтобы получить обещанные премии. «Активно работать на своих участках, приглашать (на вакцинацию – прим. ред. ИА «Высота 102») диспансерные группы населения», - пояснил зампредседателя комитета здравоохранения. 

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