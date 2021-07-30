









Полицейские задержали 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в хранении синтетического наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль "ВАЗ-2104" был остановлен за нарушение водителем правил дорожного движения. Однако внимание правоохранителей привлек пассажир легковушки, который заметно нервничал. Было принято решение провести личный досмотр волгоградца, во время которого он попытался избавиться от пакета с неустановленным веществом, который хранил в шортах.





Вещество было изъято и направлено на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что это синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



