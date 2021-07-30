Клиенты группы банка «Открытие» могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора





«Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») значительно упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Открытие Брокер» в несколько кликов. Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми преимуществами финансовых рынков в любой точке мира.

Статус квалифицированного инвестора позволяет получить доступ к широкому спектру биржевых инструментов:

● Структурные продукты – это готовые решения, направленные на максимально эффективную отработку определённого сценария на финансовом рынке.

● Ценные бумаги, которые торгуются на американских биржах NYSE и NASDAQ.

● ETF от крупных иностранных инвестиционных компаний.

● Закрытые ПИФы.

● Акции, депозитарные расписки и еврооблигации, которые обращаются на зарубежных биржах (NYSE, NASDAQ, XETRA, LSE).

Для получения этого статуса инвестор должен соответствовать одному из требований:

– владеть активами и финансовыми инструментами на сумму от 6 млн рублей;

– иметь опыт работы от двух лет в российской или иностранной компании, которая совершала сделки с ценными бумагами;

– получить диплом экономиста государственного образца;

– иметь торговый оборот по сделкам за последние четыре квартала от 6 млн рублей при частоте сделок – не реже 10 раз в квартал, минимум одна в месяц;

– получить квалифицированный сертификат специалиста финансового рынка, аудитора или страхового актуария, а также сертификаты определенных финансовых направлений.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиентам «Открытие Брокер» необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение (вкладка «Ещё» – «Моя информация»), выбрать основание для присуждения статуса, прикрепить необходимые документы и подтвердить подачу заявки.

«Динамика роста интереса россиян к финансовым рынкам не может не радовать профессиональных участников. Наши граждане почувствовали выгоду от инвестирования на финансовых рынках и продолжают активно вносить средства на брокерские счета. Однако многие приходят на биржу, практически не обладая базовыми представлениями об инвестировании. Статус квалифицированного инвестора позволит отгородить новичков от сложных инструментов и поспособствует росту числа опытных трейдеров. В то же время клиент, соответствующий требованиям для присвоения этого статуса, не должен испытывать проблем с его получением. Новый функционал личного кабинета и мобильного приложения позволит нашим клиентам существенно упростить процесс присвоения статуса и значительно расширить диверсификацию инвестиционного портфеля», – говорит генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.



