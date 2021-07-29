В списках кандидатов в Госдуму от Волгоградской области – солидное пополнение





Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала еще восемь кандидатов в Государственную думу восьмого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, в борьбу за думские кресла вступили выдвиженцы трех парламентских партий.

По Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 зарегистрированы Алексей Кононенко от ЛДПР и Алла Лукьянова от партии «Справедливая Россия – За правду». По Красноармейскому округу №82 кандидатами официально стали Андрей Гимбатов от «Единой России», справедливоросс Дмитрий Калашников и ЛДПРовец Александр Кузьмин. В Михайловском избирательном округе №83 зарегистрирован единоросс Владимир Плотников, в Волжском округе №84 – Александр Анохин (ЛДПР) и Алексей Васютенко («Справедливая Россия – За правду»).

Таким образом, избирком зарегистрировал уже 11 претендентов на места Госдуме. Напомним, что по четырем одномандатным избирательным округам выдвинут 41 кандидат: 35 кандидатов от 11 политических партий и шестеро – в порядке самовыдвижения.

Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.