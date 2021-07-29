В списках кандидатов в Госдуму от Волгоградской области – солидное пополнение

Выборы 29.07.2021 19:06
0
29.07.2021 19:06
Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала еще восемь кандидатов в Государственную думу восьмого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком, в борьбу за думские кресла вступили выдвиженцы трех парламентских партий.
По Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 зарегистрированы Алексей Кононенко от ЛДПР и Алла Лукьянова от партии «Справедливая Россия – За правду». По Красноармейскому округу №82 кандидатами официально стали Андрей Гимбатов от «Единой России», справедливоросс Дмитрий Калашников и ЛДПРовец Александр Кузьмин. В Михайловском избирательном округе №83 зарегистрирован единоросс Владимир Плотников, в Волжском округе №84 – Александр Анохин (ЛДПР) и Алексей Васютенко («Справедливая Россия – За правду»).
Таким образом, избирком зарегистрировал уже 11 претендентов на места Госдуме. Напомним, что по четырем одномандатным избирательным округам выдвинут 41 кандидат: 35 кандидатов от 11 политических партий и шестеро – в порядке самовыдвижения.
Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.
Реклама
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской области26.07.2021 17:52
Выборы 26.07.2021 17:52
Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской области19.07.2021 20:07
Выборы 19.07.2021 20:07
Волгоградские справедливороссы выдвинули еще двух кандидатов в Госдуму17.07.2021 12:51
Выборы 17.07.2021 12:51
Олег Савченко официально стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской области15.07.2021 11:59
Выборы 15.07.2021 11:59
Волгоградские ЛДПРовцы выдвинули в Госдуму заводчанина и каратиста14.07.2021 16:09
Выборы 14.07.2021 16:09
Лидер волгоградских справедливороссов собрался в Госдуму в компании депутата-бизнесмена14.07.2021 11:41
Выборы 14.07.2021 11:41
В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер06.07.2021 09:48
Выборы 06.07.2021 09:48
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в Госдуме02.07.2021 16:02
Выборы 02.07.2021 16:02
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в Госдуму01.07.2021 11:16
Выборы 01.07.2021 11:16
Волгоградцев зазывают на онлайн-разминку перед выборами в Госдуму21.04.2021 11:46
Выборы 21.04.2021 11:46
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской области26.10.2020 08:49
Выборы 26.10.2020 08:49
В Волгоградской области пандемия не мешает выборам в Городищенскую гордуму24.10.2020 08:45
Выборы 24.10.2020 08:45
В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссов14.09.2020 13:57
Выборы 14.09.2020 13:57
Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордуме14.09.2020 10:12
Выборы 14.09.2020 10:12
Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думу14.09.2020 09:39
Выборы 14.09.2020 09:39
Реклама