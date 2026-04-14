



Киевский режим не прекращает террористические атаки на российские территории. Жителям региона необходимо чётко понимать: что означают сигналы «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность», чем они отличаются и как действовать в каждом конкретном случае. Редакция ИА «Высота 102» подготовила подробный алгоритм действий для волгоградцев.

Сравниваем режимы: «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность»

На первый взгляд понятия схожи, но правила поведения при этих двух сигналах кардинально разнятся.

Когда вводят «Беспилотную опасность»?

Этот режим активируется, когда на подлёте к Волгоградской области системы ПВО фиксируют вражеские дроны. Если вы услышали этот сигнал, не нужно сломя голову бежать в укрытие. Алгоритм прост:

• сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам;

• избегайте мест массового скопления людей;

• будьте готовы к тому, что власти могут временно ограничить работу мобильного интернета (это стандартная мера).

Важнейшее правило! Снимать беспилотники на телефон и выкладывать ролики в соцсети категорически запрещено. Противник в реальном времени отслеживает городские паблики и Telegram-каналы, используя любительские съёмки для корректировки последующих ударов и нагнетания паники. Если вы стали свидетелем пролёта БПЛА, незамедлительно сообщите о месте и времени обнаружения по единому номеру 112.





Что означает «Воздушная опасность»?

Это более широкое понятие. Сигнал предупреждает об угрозе с неба в целом: вражеские самолёты, крылатые ракеты, вертолёты, а также те же дроны. При «Воздушной опасности» в Волгограде включаются электросирены, рассылаются SMS-сообщения. Жителям МКД рекомендуется спускаться на нижние этажи или в подземные паркинги. Граждане на улице должны немедленно зайти в ближайшее здание, подземный переход или магазин.

«Ракетная опасность» в Волгоградской области

Сигнал «Ракетная опасность» означает, что существует прямая угроза ракетного удара. Ракеты несут боевые заряды и способны вызвать масштабные разрушения. Запомните алгоритм из четырёх шагов.

Шаг 1. Включите источники официальной информации

Как только объявлена тревога, включите телевизор или радио. Не доверяйте слухам в мессенджерах — только официальные инструкции.

Шаг 2. Быстро подготовьте квартиру и возьмите «тревожный чемоданчик»

• перекрыть газовый вентиль;

• выдернуть вилки электроприборов из розеток;

• закрыть краны подачи воды;

• плотно зашторить окна (стекла — главный источник осколков);

• захватить документы и тревожный чемоданчик.

Что лежит в тревожном чемоданчике: паспорт и свидетельства о рождении детей, наличные деньги, питьевая вода (бутылка 0,5–1 л), минимальная аптечка (бинт, пластырь, кровоостанавливающее), фонарик на батарейках, пауэрбанк для телефона, одежда по сезону.

Шаг 3. Спуститесь в укрытие

При сигнале «Ракетная опасность» пользоваться лифтом строго запрещено — он может застрять при ударе или отключении электричества. Лучшие места для укрытия: подвалы жилых домов, цокольные этажи, капитальные паркинги.

Шаг 4. Если убежища нет — создайте его самостоятельно

Когда поблизости нет оборудованного укрытия, оставайтесь в квартире и усильте защиту. Главный принцип — две стены между вами и улицей. Первая стена примет на себя взрывную волну, вторая — защитит от осколков.

Идеальные места в квартире:

• ванная комната (обычно без окон);

• туалет;

• длинный коридор;

• кладовая или гардеробная.

Если таких помещений нет, сядьте на пол у капитальной несущей стены, максимально далеко от оконного проёма. Помните: главную опасность при взрывной волне представляют именно осколки стёкол.

Важное дополнение. Если сигнал «Ракетная опасность» застал вас в торговом центре, кинотеатре, на стадионе или заводе — действуйте по тому же алгоритму. Ещё на входе в любое общественное место мысленно отмечайте, где находятся аварийные выходы и не загромождены ли они.





План «Ковер»: что происходит с аэропортом?

Пассажиры и жители Дзержинского района часто слышат это словосочетание в новостях. План «Ковер» — это экстренная процедура закрытия воздушного пространства в радиусе 200 километров от аэродрома.

• Причины введения: появление потенциально опасных объектов в небе, нарушение государственной границы воздушным судном, террористическая угроза.

• Последствия для авиации: все гражданские самолёты (за исключением бортов МЧС и Минобороны) обязаны немедленно покинуть закрытую зону или совершить посадку на запасных аэродромах.

• Для пассажиров Волгограда: план «Ковер» гарантированно приведёт к задержкам и возможным отменам рейсов. Однако эвакуация самого здания аэропорта Гумрак при введении этого плана не проводится.

Авиационная опасность и иные режимы

Помимо перечисленных, существует термин «Авиационная опасность». Он означает угрозу со стороны пилотируемых вражеских самолётов или вертолётов (в отличие от беспилотников, которые управляются дистанционно). Для граждан алгоритм действий при «Авиационной опасности» полностью совпадает с порядком при «Воздушной тревоге»: срочно укрыться в защищённом помещении.

Главная рекомендация от редакции

Подпишитесь на push-уведомления официального приложения «МЧС России» и регулярно следите за сообщениями местных властей. Помните: съёмка и распространение в Telegram-каналах и соцсетях фото и видео с дронами, а также работы ПВО влечёт за собой последствия.