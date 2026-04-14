Гидравлические испытания сетей начали концессии в Волгограде





В Волгограде сразу после завершения отопительного сезона приступили к гидравлическим испытаниям сетей. Как сообщили в «Концессиях теплоснабжения», одна из основных задач подготовки к новому осенне-зимнему периоду – проверка надежности тепловых коммуникаций.

Для контроля прочности труб специалисты подают воду в систему теплоснабжения под повышенным давлением, что помогает выявить ветхие и изношенные участки – там образуются течи. В дальнейшем такие трубы ремонтируют или полностью меняют.

Накануне, 13 апреля, опрессовку провели на котельной № 207 в Ворошиловском районе Волгограда. Этот объект обеспечивает теплом и горячей водой почти 7 тысяч потребителей. При проведении испытаний давление в системе повышали постепенно, чтобы не возникло гидроудара. Весь процесс диспетчеры контролировали с помощью манометров и датчиков.

Всего планируется проверить 5 километров сетей, запитанных на эту котельную. Первый день испытаний показал два «слабых» места трубопровода, которые необходимо будет отремонтировать перед новым отопительным сезоном. Всего в Волгограде специалистам «Концессий теплоснабжения» предстоит проверить на прочность более 800 км тепловых сетей.



Отметим, что на время проведения гидравлических испытаний приходится отключать горячую воду. Однако срок отключения ресурса удалось значительно сократить – с месяца, как было раньше, до нескольких дней.

Опрессовка будет проходить в Волгограде поэтапно. Узнать график отключения горячей воды для проведения этих работ можно на официальном сайте «Концессий теплоснабжения». Также о приостановке подачи ресурса жителей должны предупреждать управляющие компании.