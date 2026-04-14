Охрану плантаций краснокнижных тюльпанов усилили под Волгоградом





В сезон цветения редких первоцветов в Волгоградской области усилили охрану краснокнижных растений. Как сообщили в облкомприроды, защитят от браконьеров и тюльпан Геснера (Шренка». Эти цветы включены ы Красную книгу. Они размножаются только семенами, поэтому, если сорвать цветок, то он не даст потомства.

Для защиты цветов создано 7 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Эти территории регулярно патрулируются. Список этих территорий:

«Тюльпанный луг» в Николаевском районе, «Курнаевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе, «Беляевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе, «Новотихоновский тюльпанный луг» в Старополтавском районе,

«Тюльпановое поле» в Суровикинском районе, «Тюльпанный луг» в Чернышковском районе, «Участок Лазоревой степи» в Клетском районе.

Также эти цветы можно встретить и на других территориях Волгоградской области – в Палласовском, Среднеахтубинском, Серафимовичском, Ленинском районах.

За уничтожение краснокнижных растений полагаются штрафы. Так, за срыв тюльпанов можно получить штраф от 2,5 тысячи рублей до 1 миллиона. На цветущие поля нельзя заезжать и на автомобиле: передвижение на машине вне дорог общего пользования по ООПТ карается штрафом от 3 до 500 тысяч рублей.