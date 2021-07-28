Расследования

В Волгоградской области объявили вознаграждение за информацию о сбежавшей мошеннице

Расследования 28.07.2021 16:19
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28.07.2021 16:19


За содействие в розыске сбежавшей в Волгоградской области осужденной объявлено денежное вознаграждение. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФСИН России по Волгоградской области, разыскивается 60-летняя Галина Орехова, которая 30 июня текущего года скрылась с выездного объекта колонии-поселения №3 в неизвестном направлении. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Как ранее сообщало информагентство, Орехова в 2020 году была осуждена за мошенничество на 1 год 8 месяцев лишения свободы.
Приметы женщины: рост 165 см, среднего телосложения, волосы коричневого цвета средней длины, глаза карие, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные, нос средний, губы тонкие, уши прилегающие, подбородок средний, закругленный. Особых примет нет.
Была одета: юбка черная, розовая футболка, зеленая косынка, синие шлепки. С собой у беглянки был черный пакет.
Орехова может направляться в населенные пункты Креповский и Медведевский Урюпинского района Волгоградской области.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или в полицию по телефону "02".

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