Экономика

ВТБ создает экосистему рынка имущественных торгов

Экономика 28.07.2021 14:08 Новости компаний
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28.07.2021 14:08 Новости компаний


ВТБ первым из российских банков начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов. Она будет объединять объекты со всех электронных торговых площадок и значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, проект будет запущен под брендом V-Лот. Первую версию платформы ВТБ запустит и протестирует до конца года.
«На рынке имущественных торгов в России представлено около 120 тыс. лотов, а его потенциал – более 4 трлн рублей. При этом объем фактически совершенных сделок не превышает 3-5%. Одна из причин неэффективности сектора – его недоступность для широкого круга покупателей. Мы хотим предложить клиентам единую и понятную цифровую платформу, которая кратно повысит эффективность и прозрачность отрасли и сделает имущественные торги привычным и понятным процессом для населения», – комментирует разработку проекта заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Цифровая платформа V-Лот будет включать в себя единую обогащённую витрину лотов российского рынка имущественных торгов, личный кабинет покупателя и дополнительные онлайн-сервисы. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков (квартиры, транспортные средства, коммерческая недвижимость и др.), лоты земельных торгов и др. Объекты будут предлагаться клиентам в том числе с дисконтом от рыночной цены.
Проект будет предусматривать понятный интерфейс (по аналогии с наиболее популярными маркетплейсами) и подробные карточки лотов. Предложения будут формироваться, исходя из потребностей клиента, а вся процедура торгов будет полностью цифровой. Процесс доступа к торгам, выбора лотов и их покупки будет максимально  упрощён – клиент сможет как самостоятельно приобрести понравившийся объект, так и сделать это с помощью сервисов V-Лота. При желании покупателя ВТБ поможет ему разработать наиболее выгодную стратегию участия в торгах, а всю операционную работу возьмет на себя агент V-Лот. Дополнительно к услугам пользователей – онлайн-сервисы по юридическому сопровождению, регистрации и страхованию имущества.
Увеличить покупательскую способность участников имущественных торгов ВТБ намерен в том числе за счет разработки специальных кредитных программ, хотя практика кредитования покупок с торгов пока не имеет широкого применения в России.  Кроме того, банк планирует запуск программы лояльности для участников торгов и кросс-предложения с использованием своих партнерских проектов.
«Сегодня на рынке действует более 80 электронных площадок для проведения торгов, и эффективность аукционов крайне низкая из-за сложного процесса участия в них. ВТБ располагает значительным опытом работы с непрофильными активами и готов запустить для миллионов клиентов удобную и безопасную платформу покупки имущества с торгов. Наш проект станет стимулом для привлечения новых участников на этот рынок, повысит уровень их профессионализма, конкуренцию при реализации имущества и в целом в несколько раз увеличит эффективность от проведения торгов. Полученные от реализации имущества средства поступят в бюджет, что внесет свой вклад в развитие экономики страны», – отмечает руководитель цифровой платформы V-Лот Сергей Пигалев.

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