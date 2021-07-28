Волгоградку избили палкой на кладбище





С переломами и ушибами 61-летнюю жительницу Волгограда доставили с кладбища в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию о случившемся сообщили медики, усмотрев у пострадавшей травмы явно криминального характера.

Полицейские задержали подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что волгоградку избил палкой ее 60-летний сожитель. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что в тот день вместе с гражданской супругой они оправились на кладбище в Ворошиловском районе с целью посетить могилы умерших родственников. Однако к моменту возвращения обратно женщина всячески отказывалась покинуть места захоронения, и тогда подозреваемый ее избил и ушел.

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после получения результатов экспертизы, которая проводится по факту полученных телесных повреждений.



