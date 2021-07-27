Происшествия

Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре Волгограда

Происшествия 27.07.2021 18:56
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27.07.2021 18:56




Движение скоростных трамваев остановлено из-за ДТП, произошедшего на пересечении проспекта им. Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе Волгограда. Как передает корр. ИА «Высота 102», около 18.10 автомобиль Gelee при повороте налево с Первой продольной магистрали врезался в движущийся в сторону ТРК «Европа Сити Молл» вагон. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.
По состоянию на 19.01 движение скоростных трамваев возобновлено.

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