Борьба с коррупцией

Разрушителя волгоградского стадиона «Трактор» нашли в Москве

Борьба с коррупцией 27.07.2021 19:06
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27.07.2021 19:06


В Волгограде определена компания, которая займется сносом стадиона «Трактор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стало ООО «СК Лидер», зарегистрированное в Москве. Компания выполнит работы по демонтажу сооружений объекта за 7,9 миллиона рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла 10,5 миллиона рублей.
В аукционе принимали участие три организации, в том числе МБУ «Северное», однако муниципальное учреждение предложило самую высокую цену – 9,9 миллиона рублей - и проиграло торги. Ранее "СК Лидер" уже получало контракты в Волгоградской области на ремонт корпусов и помещений нескольких учебных заведений в Камышине и в Волгограде. 
Напомним, согласно технической документации, под демонтаж попадают северная, южная, западная и восточная трибуны, ограждения и площадки, покрытия проездов и проходов, склад, уборная, инженерные коммуникации и сооружения на них. Снос стадиона должен быть полностью завершен до 20 декабря текущего года.
Отметим, что вопрос о комплексном развитии стадиона "Трактор" и прилегающей территории активно обсуждался летом 2019 года - тогда спортивный объект передали администрации Волгограда в целях комплексного развития территории. На печальное состояние спортивного объекта губернатору жаловались жители Тракторозаводского района Волгограда. Тогда было принято решение о создании на территории стадиона современного спортивно-досугового кластера. 
Ранее сообщалось, что на "Тракторе" планируют возвести трибуны на 500 мест, беговые дорожки, сектор для толкания ядра и прыжков в длину, многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола и площадка для игры в футбол на песке и пляжный волейбол. Площадь, на которой разместятся новые спортивные объекты, составит порядка 50 тысяч квадратных метров. Особое внимание разработчики планировали уделить реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) "Трактор". Охранная зона вокруг памятника также подлежит обновлению.

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