На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгорание











Пожарные эксперты устанавливают причину незначительного возгорания в административно-бытовом помещении одного из цехов металлургического предприятия «Красный Октябрь» в Волгограде. Оно произошло рано утром, сообщение на пульт диспетчера поступило в 06.14, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По данным пожарных, горела кровля на площади 50 квадратных метров. В 06.53 расчеты 2-ой пожарно-спасательной части потушили огонь. Инцидент не повлиял на производственный процесс на предприятии, уточнили информагентству в пресс-службе завода.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.