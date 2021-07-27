На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгорание

Происшествия 27.07.2021 08:31
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27.07.2021 08:31
Пожарные эксперты устанавливают причину незначительного возгорания в административно-бытовом помещении одного из цехов металлургического предприятия «Красный Октябрь» в Волгограде. Оно произошло рано утром, сообщение на пульт диспетчера поступило в 06.14, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По данным пожарных, горела кровля на площади 50 квадратных метров. В 06.53 расчеты 2-ой пожарно-спасательной части потушили огонь. Инцидент не повлиял на производственный процесс на предприятии, уточнили информагентству в пресс-службе завода.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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