Volkswagen Taos: новинка, которую ждали

Новый компактный кроссовер Volkswagen Taos уже в наличии в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Приглашаем вас пройти тест-драйв новинки , познакомиться поближе с абсолютно новой моделью и получить выгодное предложение на покупку и обмен автомобиля.

[1] бренда. В длину он всего 4.417 мм, в ширину – 1.841 мм, в высоту – 1.602 мм. Кроссовер Volkswagen Taos – действительно компактен по сравнению с другими представителями модельного ряда SUVбренда. В длину он всего 4.417 мм, в ширину – 1.841 мм, в высоту – 1.602 мм.

Автомобиль получил весьма динамичный дизайн. Капот и передняя часть кузова имеют мощный и привлекающий внимание технологичный рельеф, подчеркнутый стремительным рисунком ходовых огней и расходящейся в стороны от логотипа на радиаторной решетке световой полосы.

Силовая установка. На новый Taos для российского рынка будут устанавливаться два варианта ДВС: 110-сильный «атмосферник» с 5-ступенчатой механической трансмиссией для переднеприводных моделей, а также турбированный движок мощностью 150 л.с. - в паре с 8-ступенчатым «автоматом» (передний привод) и 7-ступенчатой АКП (полноприводные модификации 4Motion[2]).

Отдельного внимания требует принципиально новая мультимедиасистема VW Play[3] с 10-дюймовым ЖК-дисплеем и поддержкой мобильной операционной системы Android[4]. Мультимедиа обеспечивает подключение к смартфонам и точкам доступа беспроводной Wi-Fi[5], поддерживает сервисы Android Auto[6] и Apple CarPlay[7], воспроизводит аудиофайлы через акустику авто по проводному USB[8] и беспроводному Bluetooth[9]™. Российские автолюбители также смогут устанавливать в бортовой компьютер и обновлять через онлайн-магазин в Интернете пакет сервисов Яндекса – Яндекс. Навигатор, Яндекс.Заправки и Яндекс.Музыку, коммуницировать с голосовым помощником Алисой. Через сенсоры мультимедийного комплекса также можно настраивать опции датчиков парковки и камер заднего вида, климат-контроля и функции обогрева лобового стекла.

Автомобиль представлен в трех комплектациях: Respect[10], Status[11] и Exclusive[12]. Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия JOY[13]!.

Respect

Базовая комплектация автомобиля оснащена защитой моторного отсека, светодиодной передней оптикой (ближний и дальний свет) рефлекторного типа с разделенными дневными ходовыми огнями, задними LED[14]-фонарями и противотуманным фонарем, электрорегулируемыми зеркалами заднего обзора с обогревом. Лобовые, боковые и задние стекла теплоизолированы, а дверные ручки, бампера и задний спойлер выполнены под цвет кузова. В комплекте также 16-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

В пакете управляющих опций и систем активной безопасности для Taos Respect:

• круиз-контроль с опцией ограничения скорости;

• электронная система стабилизации (ESP[15]);

• система выбора режима движения (для 4Motion[2]);

• электромеханический привод рулевого управления с регулировкой производительности в зависимости от скорости движения;

• система автоматической регулировки переключением ближнего света фар Coming[16]/Leaving Home[17] с автокоррекцией;

• антиблокировочная система (ABS[18]) с антипробуксовкой (ASR[19]), электронной блокировкой дифференциала (EDL[20]) и стабилизацией прицепа;

• электромеханический стояночный тормоз с системой удержания на наклонной плоскости AutoHold[21];

• ассистент старта на подъеме;

• система ЭРА-ГЛОНАСС;

• электронный иммобилайзер;

• центральный замок с ДУ;

• 2 ключа-пульта;

• кнопочный пуск двигателя Keyless Go[22];

• пакет для холодного климата (мощные аккумулятор и генератор).

Пассивная безопасность представлена передними лобовыми и боковыми подушками, боковыми шторками, передними подголовниками с травмобезопасным демпфированием и регулировкой по высоте, 3-точечными регулируемыми по высоте и натяжению ремнями безопасности спереди и тремя трехточечными ремнями сзади, детскими креплениями ISOFIX[23], индикацией непристегнутых ремней и уровня давления в шинах.

Кроме того, для комплектации Respect[10] можно докупить опциональный пакет «Зимний» (2-зонный Climatronic[24], теплоизолирующее электроподогреваемое лобовое стекло и электроскладывающиеся зеркала заднего обзора, датчики дождя) или пакет «Городской» (датчики парковки, омываемая камера заднего вида, 4 USB-C[25] разъема (2 – на передней консоли, 2 – сзади).

Внимание! В момент старта продаж ограниченному числу покупателей Taos пакет «Зимний» будет предложен к установке бесплатно. Дополнительно можно будет установить 2-зонный Climatronic, парковочные датчики, противоугонную систему с датчиком присутствия, тканевые коврики и легкосплавные колесные диски Chester [26], Mayfield [27], а для полноприводной версии - Montego Bay[28].

Салон базовой комплектации отделан тканью Mercutio[29]/Basket[30] с декоративными вставками «Respect[10]», дверные панели обшиты эко-кожей. В комплекте – регулируемые сиденья с подлокотниками, регулируемыми подголовниками и подогревом (спереди), зеркало заднего вида с ручным затемнением, центральный передний подлокотник с подстаканниками, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, 12-вольтная розетка на центральной консоли, передняя и задняя подсветка для пассажиров, а также багажник с одноуровневым полом и подсветкой.

Водительское место оборудовано мультифункциональным подогреваемым рулевым колесом с кожаной оплеткой, цифровая приборная панель с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, ручное управление кондиционером, индикатор уровня жидкости омывателя, интерфейсы проводного/беспроводного подключения смартфонов, а также мультимедиа Composition[31] с цветным 6.5"-дисплеем и поддержкой App-Connect[32].

Новый Volkswagen Taos в Волга-Раст

Компактный кроссовер Volkswagen Taos уже ждет на тест-драйв

Status

В эту комплектацию базово добавлены передними и задними датчиками парковки, хромированная окантовка боковых стекол и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester[26].

Салон отделан тканью Epox[33] c декором «Status[11]» и комплектуется электрорегулирующимся в 12 положениях водительским сиденьем, регулируемым сиденьем переднего пассажира, 2-зонным Climatronic[24], датчиками дождя, зеркалом заднего вида с автозатемнением и косметическими зеркалами с подсветкой в солнцезащитных козырьках, 6 акустическими динамиками.

На передней консоли в переднеприводных версиях авто установлен механический стояночный тормоз, два USB-C[25] разъема и мультимедиасистема VW Play[3] (+10-дюймовый ЖК-дисплей и поддержка магазина приложений VW Play Apps[34]).

Дополнительно Taos Status может доукомплектовываться на выбор несколькими опциональными пакетами:

• «Зимний» - электроподогреваемые теплоизолирующее лобовое стекло, электроскладные боковые зеркала, боковые задние сиденья;

• «Техника» - бесключевой доступ с блокировкой замков Safelock[35], кнопочный запуск двигателя Keyless Access[36], электропривод двери багажника, противоугонная система с датчиком присутствия;

• «Безопасность» - система контроля дистанции спереди Front Assist[37], автоматическое торможение City Emergency Braking[38], удержание авто в полосе Lane Assist[39], мониторинг «слепых» зон Side Assist[40]/Rear Traffic Alert[41], фронтальная мультифункциональная камера и задние боковые подушки безопасности;

• «Городской» - омываемая камера заднего вида, ассистент парковки с датчиками, система мониторинга «слепых» зон Side Assist[40];

• IQ.Light[42] - адаптивные проекционные LED[14] -фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой, раздельные дневные ходовые огни, светодиодная полоса на радиаторной решетке, динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом;

• Style - дизайнерские светодиодные задние фонари, легкосплавные колесные диски Mayfield[27], тонированные задние боковые стекла, атмосферная салонная подсветка.





Внимание! В момент старта продаж ограниченному числу покупателей комплектации кроссовера Taos Status будет предложена бесплатная установка опционального пакета «Зимний». Кроме того, можно будет дополнительно установить ассистент парковки с полным пакетом датчиков, камеру заднего вида с омывателем, предпусковой отопитель с ДУ и таймером, противоугонную систему с датчиком присутствия, электропривод двери багажника, тканевые напольные коврики, легкосплавные колесные диски Kulmbach[43] , а для полноприводной 4Motion[2] – Montego Bay[28].

Exclusive

Премиальная версия кроссовера базово укомплектована адаптивными передними LED[14]-фарами проекционного типа с поворотной подсветкой, раздельными дневными ходовыми огнями, светодиодной полосой на решетке радиатора, светодиодными задними фонарями особого дизайна, электроскладными обогреваемыми зеркалами заднего обзора, электроподогреваемым теплоизолирующим лобовым стеклом, тонированными задними стеклами, верхними серебристыми рейлингами, бамперами в цвет кузова с хромированными вставками, легкосплавными колесными дисками Mayfield[27].

Салон имеет комбинированную тканево-замшевую обивку ArtVelours[44] с вставками из прошитой эко-кожи и тиснением «Exclusive[12]», 10 цветов атмосферной салонной подсветки, обогреваемыми ортопедическими сидениями, задний центральный подлокотник, вещевой бокс под передним сиденьем и накладки на пороги.

Водительское место оснащено конфигурируемой цифровой панелью управления с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Из электронных систем помощи водителю и безопасности добавились динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом, автоматическая регулировка дальнего света Light Assist[45], мультифункциональная фронтальная камера и камера заднего обзора с омывателем.





Компактный кроссовер Volkswagen Taos

Вышел новый Volkswagen Taos модельного ряда SUV





Для комплектации Taos Exclusive покупатель может докупить на выбор несколько опциональных пакетов:

• «Техника» - бесключевой доступ с блокировкой замков Safelock[35], кнопочный запуск двигателя Keyless Access[36], электропривод двери багажника, противоугонная система с датчиком присутствия;

• «Безопасность» - адаптивный круиз-контроль + Stop&Go[46], система контроля дистанции спереди Front Assist[37], контроль дистанции в пробках, автоматическое торможение City Emergency Braking[38], удержание авто в полосе Lane Assist[39], мониторинг «слепых» зон Side Assist[40]/Rear Traffic Alert[41], фронтальная мультифункциональная камера и задние боковые подушки безопасности +

Дополнительно можно доукомплектовать машину системой контроля парковки с круговыми датчиками, противоугонной системой с датчиком присутствия, предпусковым отопителем с ДУ и таймером, тканевыми ковриками, легкосплавными колесными дисками Kulmbach[43] а для 4Motion[2] - Montego Bay[28].

JOY!

Эта специальная комплектация базируется на версии кроссовера Taos в комплектации Status. В нее добавлены дизайнерские задние LED[14]-фонари, тонированные задние стекла с тонировкой, боковые электроскладывающиеся зеркала заднего обзора в черных корпусах с подогревом и автоматической регулировкой, 17-дюймовые легкосплавные диски Dublin[47]. На передних колесных крыльях – эмблема «JOY! [13]».

Салон кроссовера выполнен из обивочной ткани Epox[33] с декоративными оранжевыми вставками «JOY[13]!», атмосферная салонная подсветка представлена 10 цветовыми вариантами.

По сравнению со Status, эта версия кроссовера дополнительно укомплектована:

• противоугонной системой с датчиком присутствия;

• бесключевым доступом с блокировкой замков Safelock[35]/кнопочным запуском двигателя Keyless Access[36];

• омываемой камерой заднего обзора.

Покупатели комплектации JOY[13]! могут дополнительно приобрести опциональный пакет «Инновации» - адаптивные передние LED[14]-фары проекционного типа с поворотной подсветкой, раздельные дневные ходовые огни, светодиодная полоса на радиаторной решетке, динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go[46], система контроля дистанции Front Assist[37]/экстренное торможение City Emergency Braking[38], контроль дистанции в пробке, конфигурируемая цифровая приборная панель с 10-дюймовым дисплеем.

Дополнительно доступны к установке ассистент парковки с датчиками, предпусковой отопитель с ДУ и таймером, обогрев задних боковых сидений, электропривод двери багажника и тканевые напольные коврики.

Стартовая цена кроссовера Taos - от 1 626 900 рублей. *

Запишитесь на тест-драйв в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане (ул. Землячки, 82 Г) или по тел.: +7 8442 78 11 11.

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 110 л.с. MPI 2WD до 31.07.2021. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж.





Перевод:

[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[2] 4Motion - (англ.) система постоянного полного привода, транслитерация 4Мошн.

[3] VW Play - (англ.) мультимедиасистема, транслитерация ВВПлэй.

[4] Android - (англ.) мобильноаяй операционная система, транслитерация Андроид.

[5] Wi-Fi - (англ.) технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11, транслитерация Вай Фай.

[6] Android Auto - (англ.) это мобильное приложение, созданное Google для отражения функций устройства Android, на приборной панели автомобиля и головном устройстве развлечений, транслитерация Андроид Авто.

[7] Apple CarPlay- (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить iPhone, начиная с iPhone 5, к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эппд Кар Плэй.

[8] USB- (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[9] Bluetooth- (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютуз.

[10] Respect - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Респект.

[11] Status - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Статус.

[12] Exclusive - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Эксклюзиве.

[13] JOY- (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Джой.

[14] LED - (англ.) светоизлучающий диод, транслитерация Лэд.

[15] ESP - (англ.) электронная система стабилизации, транслитерация ЕСП.

[16] Coming - (англ.) автоматическое переключение на ближний свет, транслитерация Коминг.

[17] Leaving Home - (англ.) система автоматической регулировки переключением ближнего света фар, транслитерация Ливинг Хом.

[18] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[19] ASR- (англ.) антипробуксовочная система, транслитерация АСР.

[20] EDL - (англ.) электронная блокировка дифференциала, ЭДЛ.

[21] Auto Hold- (англ.) функция обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация АвтоХолд.

[22] Keyless Go - (англ.) кнопочный пуск двигателя, транслитерация КэйдесГо.

[23] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[24] Climatronic- (англ.) климат контроль автомобиля, транслитерация Климатроник.

[25] USB-C - (англ.) компактный разъём, транслитерация ЮЭсБиЦ.

[26] Chester- (англ.) тканевые коврики для автомобиля, транслитерация Честэр.

[27] Mayfield- (англ.) автомобильные диски, транслитерация МайФайлд.

[28] Montego Bay- (англ.) автомобильные диски, транслитерация Монтэго Бай.

[29] Mercutio - (англ.) тип ткани, транслитерация Меркуцио.

[30] Basket - (англ.) тип ткани, транслитерация Баскет.

[31] Composition - (англ.) мультимедиа, транслитерация Компосишн.

[32] App-Connect - (англ.) мультимедийная система, котораяя поддерживает три технологии взаимодействия со смартфонами: CarPlay (для iPhone), Android Auto (для устройств на Android) и MirrorLink, транслитерация Эпп-Коннект.

[33] Epox- (англ.) тип ткани, транслитерация Эпокс.

[34] VW Play Apps - (англ.) магазина приложений, транслитерация ВВПлэйАппс.

[35] Safelock - (англ.) блокировка замков автомобиля, транслитерация Сэйфлок.

[36] Keyless Access - (англ.) кнопочный запуск двигателя автомобиля, транслитерация Кэйлесс Ацесс.

[37] Front Assist - (англ.) система контроля дистанции спереди автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[38] City Emergency Braking - (англ.) автоматическое торможение автомобиля, транслитерация Сити Эмердженси Брэйкинг.

[39] Lane Assist - (англ.) система предупреждения о сходе автомобиля с полосы, транслитерация Лайн Ассист.

[40] Side Assist - (англ.) система контроля смены полосы движения, транслитерация Сайд Ассист.

[41] Rear Traffic Alert - (англ.) при угрозе столкновения эта система предупреждает водителя звуковым сигналом и применяет экстренное торможение, транслитерация Реар Траффик Алерт.

[42] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.

[43] Kulmbach - (англ.) легкосплавные колесные диски, транслитерация Кулмбэч.

[44] ArtVelours - (англ.) комбинированная тканево-замшевая обивка, транслитерация АртВелорс.

[45] Light Assist - (англ.) автоматическая регулировка дальнего света, транслитерация Лайт Ассист.

[46] Stop&Go - (англ.) адаптивный круиз-контроль, транслитерация Стоп&Го.

[47] Dublin - (англ.) легкосплавные диски, транслитерация Дублин.