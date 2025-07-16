Волгоградского Отелло осудили за попытку зарезать сожительницу





В Дзержинском районе Волгограда суд поставил точку в уголовном деле о попытке убийства одной из местных жительниц. Пострадавшей перерезал шею вспыливший сожитель.

- В апреле 2025 года во время конфликта на почве ревности, разгоревшегося в частном домовладении, 38-летний фигурант нанес сожительнице удар кухонным ножом в шею, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Волгоградка смогла выжить лишь благодаря усилиям медиков.

Ревнивец был оперативно задержан правоохранителями, однако от ответственности за произошедшее мужчина открестился. Несмотря на все улики, вину в покушении на убийство он не признал.

Отметим, Дзержинский районный суд поддержал позицию обвинения и приговорил фигуранта к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.