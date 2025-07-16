Как будто нарочно: водитель грузовика задавил насмерть волгоградку на переходе





В Волгограде утром 16 июля под колесами грузовой «Газели» погибла 61-летняя женщина. ДТП, в результате которого пострадавшая получила смертельные травмы, зафиксировала камера наблюдения.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное происшествие случилось в 08-35 на ул. Ардатовской. Пешеход перед тем, как ее снес с ног грузовой фургон, вышла на нерегулируемый переход. Судя по кадрам, водитель автомобиля не заметил женщину.

– В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась до приезда медиков. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативно группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщил командир ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Волгограду Виталий Тройнин.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 66-летний водитель.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области