Происшествия

Как будто нарочно: водитель грузовика задавил насмерть волгоградку на переходе

Происшествия 16.07.2025 10:20
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16.07.2025 10:20


В Волгограде утром 16 июля под колесами грузовой «Газели» погибла 61-летняя женщина. ДТП, в результате которого пострадавшая получила смертельные травмы, зафиксировала камера наблюдения. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное происшествие случилось в 08-35 на ул. Ардатовской. Пешеход перед тем, как ее снес с ног грузовой фургон, вышла на нерегулируемый переход. Судя по кадрам, водитель автомобиля не заметил женщину.

– В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась до приезда медиков. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативно группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщил командир ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Волгограду Виталий Тройнин. 

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 66-летний водитель. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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