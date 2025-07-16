Общество

В ИВЦ ЖКХ объяснили, какие факторы влияют на ежемесячный коммунальный платеж

Общество 16.07.2025 11:21
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16.07.2025 11:21



На ежемесячный коммунальный платеж влияют объем потребления ресурсов и услуг и их стоимость, иными словами тарифы. Откуда берутся все эти цифры и как узнать свое объем потребления ресурса, ИА «Высота 102» рассказали в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.
Откуда берутся объемы потребленных ресурсов
Общедомовые приборы учета регистрируют, сколько воды и тепла потребил дом. Управляющие и ресурсоснабжающие компании снимают показания и составляют соответствующий акт. Информацию о показаниях УК и РСО передают в расчетный центр.
Жители передают в расчётный центр показания индивидуальных счетчиков. Если приборов учета нет или показания не передаются, объем определяется по нормативам.

Как узнать, сколько «накрутил» в этом месяце 
В квитанции ИВЦ ЖКХ в графе «Объем» указан индивидуальный объем потребления по лицевому счету, а общий объем потребления по всему многоквартирному дому указан под таблицей с расчётами в графе «Расшифровка показаний по ОДПУ».
ИВЦ ЖКХ начисляет плату на основании данных, полученных от поставщиков услуг и жителей, применяя актуальные тарифы и формулы расчетов.
Тарифы на ресурсы устанавливает комитет тарифного регулирования по Волгоградской области и публикует их на своем сайте, а также на сайте концессий. Также тарифы указываются в платежном документе в графе «Тариф». 
Размер платы за жилое помещение устанавливает общее собрание собственников. Если собственниками такое решение не принято, размер платы устанавливается органом местного самоуправления.
Вопросы по объему и качеству услуг волгоградцы могут адресовать поставщику – управляющей или ресурсоснабжающей организации. По вопросам начислений можно обращаться в ИВЦ ЖКХ:
 онлайн – направив обращение в личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или на эл.почту orn@ivc34.ru;
 очно – обратившись в любой клиентский офис;
 по телефону «Единого диспетчерского центра»: 333-134.
Больше полезной информации можно найти в Телеграм-канале ИВЦ ЖКХ
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRxsUdWDU

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