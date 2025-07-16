Бастрыкин заинтересовался отсутствием лекарств для тяжелобольной 16-летней волжанки





16 июля СК России сообщил о проведении процессуальной проверки по лекарственному обеспечению несовершеннолетней в городе Волжском. Девочка-подросток нуждается в ежедневном приёме дорогостоящих препаратов, от которых зависит её жизнь. Однако вот уже несколько недель бесплатные медикаменты ей не предоставляются.

- На единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России обратилась жительница города Волжского Волгоградской области по вопросу нарушения прав ее 16-летней дочери, страдающей заболеванием, на качественное медицинское обеспечение, - сообщили в Следкоме.

Мать неоднократно обращалась к чиновникам и врачам за помощью, однако оперативно решить жизненно важный для её дочери вопрос не удалось.

Отметим, ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил представить в центральный аппарат следственного органа доклад о принятых для восстановления прав несовершеннолетней мерах, а также наказания виновных лиц.

Фото: Следком