В Волгоградской области количество стобалльных результатов ЕГЭ сократилось на треть





В Волгоградской области комитет образования подвёл итоги единого государственного экзамена 2025 года. По информации специалистов, в этот раз ЕГЭ сдавали 9,9 тыс. человек, что сопоставимо с количеством экзаменуемых годом ранее, при этом количество стобалльных результатов резко сократилось с 89 до 56.

- В числе получивших высший бал по предметам выпускники школ Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Городищенского, Еланского, Котовского, Ленинского, Новоаннинского районов. Выпускник волжской школы №12 Никита Волга стал обладателем 200 баллов — молодой человек отлично сдал химию и физику, — рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

При этом специалисты отмечают увеличение количества «стобалльников» по физике, информатике, географии, литературе, английскому языку и биологии.

Отметим, правом пересдачи в 2025 году воспользовались порядка 2 тыс. экзаменуемых. В целом в организации работы 74 пунктов проведения ЕГЭ было задействовано свыше 3,8 тыс. человек.