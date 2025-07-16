Происшествия

«Саша, давай быстрей!»: под Волгоградом очевидцы засняли гонку комбайна со стеной огня

Происшествия 16.07.2025 12:39
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16.07.2025 12:39


В Даниловском районе Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Предположительно, из-за молнии загорелось поле с неубранной пшеницей. Происходящее заснял на видео один из комбайнёров, который едва не попал в огненную ловушку идущей навстречу стены огня.



- Саша, можно быстрее?

- Да не тянет быстрее. Я и так на третьем режиме, — звучит на видео разговор комбайнёра по рации.

Судя по опубликованным кадрам, водитель сельхозтехники пытался отрезать пламя от оставшегося участка поля, подготовив прокошенную полосу, однако не ожидал, что огонь будет приближаться к нему с такой большой скоростью. В конце видео собеседник водителя требует, чтобы он больше не рисковал и немедленно возвращался обратно.

Отметим, по информации очевидцев, пожар произошёл на поле, прилегающем к территории ООО «Медведь». Огнём могло быть уничтожено порядка 70 га пшеницы.

Редакция ИА «Высота 102» ожидает комментарий по факту происшествия от ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным читателей, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 июля. 

Фото и видео: Волгоградские слухи / t.me

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