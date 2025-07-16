В Волгограде арестовали иностранца, воткнувшего шампур в соседа

Тракторозаводский районный суд Волгограда заключил под стражу иностранного гражданина Шарипова, который ударил соседа шампуром во время ссоры. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, удар пришелся в грудь. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Шарипова задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Решением суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Постановление может быть обжаловано в установленном порядке.