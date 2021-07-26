Происшествия

В Волгоградской области 14-летний водитель опрокинул машину

Происшествия 26.07.2021 10:56
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26.07.2021 10:56


Школьник, который без прав сел за руль автомобиля "ВАЗ-2112", пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло рано утром на грунтовой дороге, ведущей от реки Дон к станице Малая Голубая. По предварительной информации, 14-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. Пострадавшего доставили в больницу.

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