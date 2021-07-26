В Волгоградской области 14-летний водитель опрокинул машину

Происшествия 26.07.2021 10:56
0
26.07.2021 10:56
Школьник, который без прав сел за руль автомобиля "ВАЗ-2112", пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло рано утром на грунтовой дороге, ведущей от реки Дон к станице Малая Голубая. По предварительной информации, 14-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. Пострадавшего доставили в больницу.
Реклама
Крупную партию насвая изъяли у пассажиров в аэропорту Волгограда26.07.2021 09:36
Происшествия 26.07.2021 09:36
Третья смерть за два дня: в Котельниковском районе Волгоградской области снова погиб водитель25.07.2021 09:50
Происшествия 25.07.2021 09:50
Красные гаражи снесут в Волгограде24.07.2021 10:03
Происшествия 24.07.2021 10:03
В Волгоградской области в ДТП разбились насмерть двое водителей, двое пассажиров госпитализированы24.07.2021 09:45
Происшествия 24.07.2021 09:45
В Волгограде сгорела маршрутка24.07.2021 09:31
Происшествия 24.07.2021 09:31
На хлопчатобумажном комбинате в Волгоградской области два часа тушили пожар24.07.2021 09:18
Происшествия 24.07.2021 09:18
Пьяный мужчина час простоял на карнизе 16-го этажа в Волгограде (ВИДЕО)23.07.2021 16:33
Происшествия 23.07.2021 16:33
Волгоградка пырнула соседку из-за сбежавшей беременной кошки23.07.2021 16:20
Происшествия 23.07.2021 16:20
Дети на мотоцикле врезались в тракторную телегу на поле в Волгоградской области23.07.2021 13:35
Происшествия 23.07.2021 13:35
Случаи нападения на людей «желтых пауков» и каракуртов участились в Волгоградской области23.07.2021 11:30
Происшествия 23.07.2021 11:30
В Волгограде автоледи повернула в грузовик, есть пострадавшие23.07.2021 10:28
Происшествия 23.07.2021 10:28
Пять человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи и «Соболем» под Волгоградом22.07.2021 22:25
Происшествия 22.07.2021 22:25
Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в Волжском22.07.2021 13:58
Происшествия 22.07.2021 13:58
Безработных селян поймали в Волгоградской области на ловле раков22.07.2021 10:47
Происшествия 22.07.2021 10:47
Два человека погибли на сгоревшей даче под Волгоградом22.07.2021 09:47
Происшествия 22.07.2021 09:47
Реклама