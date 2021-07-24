Общество 24.07.2021 13:02
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24.07.2021 13:02
За минувшие сутки в Волгоградской области еще 15 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Такого количества смертей в суточной статистике еще не было. Также стало известно еще о 315 заразившихся COVID-19.
Напомним, в последние дни в регионе ежедневно заболевают коронавирусом более 300 человек. Власти региона готовят новые места в стационарах, ограничивают проведение массовых, в том числе спортивных мероприятий, наращивают темпы вакцинации. Однако переломить ситуацию пока не удается
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