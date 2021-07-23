Волгоградка пырнула соседку из-за сбежавшей беременной кошки

Происшествия 23.07.2021 16:20
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23.07.2021 16:20
После нападения соседки госпитализирована с ножевым ранением 57-летняя жительница Центрального района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по городу Волгограду, причиной кровавого конфликта между женщинами стало исчезновение домашнего питомца одной из них.
На время отъезда 55-летняя волгоградка оставила соседке свою беременную кошку на передержку. Однако по возвращении она не смогла встретиться с любимицей – кошка покинула чужие стены без ведома приютившей ее женщины. Обескураженная хозяйка возмутилась безответственностью приятельницы, после словесной перепалки схватилась за нож и ударила им соседку в живот. За нападение на соседку любительнице семейства кошачьих грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: saharrr, ru.depositphotos.com.
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