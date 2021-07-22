









С начала 2021 года в Волгоградской области официально зарегистрировано 47 случаев заражения бешенством диких и домашних животных. Об этом на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе заявила председатель облкомветеринарии, главный ветврач региона Галина Аликова.

Среднее число выявляемых за год эпизодов, по данным комитета, составляет 75 случаев. При этом за 2020 год в регионе было выявлено всего 42 зараженных животных. В этом году бешенство распространяется в основном среди домашних собак (20 случаев) и крупного рогатого скота (15 случаев). Еще 10 фактов заболевания бешенством выявлены у диких плотоядных зверей. Ветеринары зафиксировали один случай заражения у кошки и еще один – у лошади.

Аликова отметила, что резервуарами бешенства в Волгоградской области являются обычно лисицы, волки, енотовидные собаки, а также песцы и куницы. Напомним, ранее доктор ветеринарных наук, профессор Александр Шинкаренко заявил, что заболеваемость куньих бешенством в регионе довольно низкая, а нападения бешеных куниц на людей – это нонсенс.

Одной из возможных причин роста бешенства среди диких животных, в частности, лисиц, может быть резкий рост популяции грызунов, заявила Аликова. Заболевшие лисы затем контактируют с другими животными, включая домашних питомцев и скот, и заражают их. Единственный способ защитить их – это вакцинация, которую можно провести в любом ветеринарном учреждении и частных клиниках. С начала 2021 года в Волгоградской области иммунизировано 156 тысяч голов КРС и привито 118 тысяч домашних кошек и собак. Вакцину получили еще 10 тысяч бездомных псов. Для диких зверей власти проводят оральную вакцинацию: за последние шесть месяцев на территории региона было разложено более 764 тысяч приманок.