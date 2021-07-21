«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской области





Минимум 30 эпизоотических очагов бешенства были выявлены с 1 января на территории Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на реестр документов интернет-портала правовой информации региона. Это 71% от количества зарегистрированных за весь предыдущий год случаев. В этом году по каждому эпизоду был установлен карантин в населенных пунктах, в том числе в трех городских округах: Камышин, Фролово и Михайловка.

В двух последних городах вводить ограничения постановлением губернатора пришлось из-за нападения на людей больных куниц. Еще один аналогичный случай произошел на прошедшей неделе в селе Луговая Пролейка Быковского района: бешеное животное забежало во двор частного дома и укусило за ногу работавшую в огороде женщину.

Появление в Волгоградской области бешеных куниц и их нападения на местных жителей эксперты в области ветеринарии называют как минимум странным и необычным явлением. «Это нетипично: представители куньих обычно одиночки, по общей статистике заболевания бешенством по видам животных среди данной популяции нет таких всплесков [заражения бешенством], – рассказал председатель коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологи, профессор, доктор ветеринарных наук Александр Шинкаренко. – Куньи сами по себе могут жить рядом с жилищем человека, но они обычно проявляют недоверчивость к людям. А уж случаи нападения на людей – это, конечно, нонсенс».

Поскольку куницы не живут стаями, не до конца ясно, как вирус бешенства распространился среди особей. Одним из вероятных вариантов заражения Шинкаренко называет поедание куньими зараженных грызунов, которые, впрочем, тоже не являются основными переносчиками бешенства. На территории Волгоградской области и соседних регионов вирус наиболее часто персистирует в популяциях лис и бродячих собак. «Значительно реже вирус переносят кошки, еще реже – другие виды животных. Ежи теоретически могут попадать в группу риска в качестве переносчика инфекции, но представить себе ежа, который заражает ту же куницу, весьма проблематично. Кто-то говорит, что [переносят бешенство] летучие мыши, но у нас можно быть спокойными на этот счет, наши летучие мыши все насекомоядные и контактов не имеют», – развеял интернет-мифы Александр Шинкаренко.





Говоря о методах борьбы с распространением бешенства в дикой среде обитания, эксперт назвал только два эффективных метода: оральная вакцинация через раскладку приманок и регулирование численности популяции. Эффективность такой иммунизации клинически доказана, но применение на практике до конца не изучено, отметил Шинкаренко, тем не менее, это действенный способ. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, в 2020 году проводилась оральная вакцинация диких хищников против рабической инфекции. Специалисты облкомветеринарии оценили поедаемость приманок с вакциной как хорошую.

Несмотря на вакцинирование диких зверей, жителям Волгоградской области следует проявлять осторожность, особенно во время выездов на природу. Если дикое животное идет на контакт с человеком на неокультуренной территории, там, где оно должно бояться людей, это является тревожным симптомом. «Классически в норме дикие животные крайне редко идут на контакт, у них заложен природный страх и недоверие. У больного животного появляется стремление двигаться к кому-то: к другим животным, к человеку», – пояснил Шинкаренко.

Второй основной признак бешенства у животного – немотивированная агрессия, если животное начинает внезапно кусать. Потом развиваются другие, более явные симптомы: интенсивное слюнотечение, безудержная агрессия, больная особь постоянно бежит и преодолевает большие расстояния. К внешним признакам гидрофобии относятся и спастические проявления: движения нижней челюсти, хриплые звуки, судороги, маятникообразные движения головы.

«После укуса какого-то животного первое, что нужно сделать – это промыть рану с мылом. Щелочь губительно действует на вирусы и уменьшает их количество, и это позволит удлинить инкубационный период, – рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская. – Затем рану следует обработать спиртовым раствором, после чего незамедлительно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или хирургическое отделение, где будет проведена вакцинация. Вводят либо вакцину, либо сочетают введение вакцины и иммуноглобулина».

Бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом и для животных, и для человека, и вводить антирабическую вакцину после проявления симптомов бессмысленно. В Волгоградской области за последние девять месяцев от бешенства погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка. Ранее смерти от этого заболевания не регистрировались в регионе уже несколько лет.

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