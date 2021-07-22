



Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев не подтвердил случаи, связанные с требованием обязательной вакцинации беременных от коронавируса. Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратилась волжанка, ожидающая второго ребенка, которой в женской консультации настоятельно рекомендовали привиться от COVID-19 под предлогом того, что якобы ее не положат в роддом. Глава облкомздрава заверил, что ни о какой обязательной вакцинации беременных речи не идет. При этом он напомнил, что женщинам лучше заблаговременно побеспокоиться и о своем здоровье, и о здоровье своего будущего ребенка и вакцинироваться. Тем более, что сейчас случаи заражения коронавирусом будущих мам увеличились. Так, для беременных, больных коронавирусом, уже отдан роддом № 5. В настоящее время там лечатся 54 женщины. При этом течение болезни проходит гораздо тяжелее, чем в первые волны коронавируса. Так, очень быстро развивается пневмония, на лечение которой уходит более 20 дней.



