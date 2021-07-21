









Замаскированная под зерновоз цистерна с краденой нефтью задержана оперативными сотрудниками полиции и УФСБ в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, установлены и подозреваемые в краже нефтепродуктов. Ими оказались двое жителей Камышинского района в возрасте 29 и 43 лет. По версии оперативников, мужчины изготовили незаконную врезку в магистральный нефтепровод, а чтобы скрыть преступление они использовали специальный грузовик.





Подозреваемых задержали в момент хищения 12 тонн нефти. В 11 км от места врезки обнаружено место хранения похищенного углеводородного сырья – закопанная в землю металлическая цистерна с нефтью, объем которой устанавливается.

Межмуниципальным отделом МВД России "Камышинский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области