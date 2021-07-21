Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музее

Здравоохранение 21.07.2021 14:25
0
21.07.2021 14:25
Крупнейший в Волгоградской области прививочный центр для вакцинации от COVID-19 открылся на базе интерактивного музея «Россия – моя история». Ранее здесь работал по три часа в день прививочный пункт, расширить который поручил губернатор Андрей Бочаров. Теперь любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, сообщила ИА «Высота 102» главврач областной больницы №3 Елена Левшина.
Для прививочного центра власти закупили морозильники, аппараты для хранения вакцин, термоконтейнеры, термоиндикаторы, автоматические тонометры, пульсоксиметры, термометры и бактериальные облучатели. В помещении одного из выставочных залов, которое пустовало уже несколько месяцев, развернуты 12 кабин для вакцинации. На базе музея работают 66 медицинских сотрудников и волонтеров. Прививочный центр открыт с 10.00 до 20.00 и за сутки может принять до 1200 человек. «Этот пункт хорош тем, что он может расширяться и менять время работы, поэтому мы будем рады принять посетителей в любом количестве», – отметила Елена Левшина.
Дети, с которыми придут взрослые, могут поиграть в детской комнате, пока родители, бабушки и дедушки получают защиту от COVID-19. После инъекции привившимся предлагается отдохнуть в соседнем помещении, чтобы проконтролировать самочувствие и, в случае необходимости, обратиться за помощью. За каждый укол гражданам вручают бесплатный билет для прохода на экспозицию.
Новую площадку для вакцинации одним из первых посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Вирус имеет агрессивный характер. Из-за высокой скорости распространения даже иммунитет молодежи не спасает от него, – подчеркнул глава региона. – Уже привито порядка 570 тысяч человек. Это неплохой результат, но недостаточный, чтобы выработать коллективный иммунитет. Нами было принято решение о создании здесь большого центра вакцинации».
Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области остается напряженной - ежедневно выявляется более 300 заболевших. Коечный фонд увеличен с четырех до пяти тысяч инфекционных коек, строятся госпитали в Калаче-на-Дону и Камышине. Тестирование на коронавирус проводится в 22 лабораториях, привиться от COVID-19 можно в 160 пунктах, в том числе 11 точек открыты в ТРЦ. Каждый день вакцинируются больше 15 тысяч жителей Волгоградской области.
Реклама
Снесут и построят заново: новую поликлинику для онкобольных в Урюпинске возведут за 205 млн рублей21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсу20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Жители Волгоградской области, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Небывалый подъем заражений и смертей от ковида произошел в Волгоградской области18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Антирекорд лета по заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области16.07.2021 14:29
Здравоохранение 16.07.2021 14:29
Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской области14.07.2021 12:39
Здравоохранение 14.07.2021 12:39
Две больницы в Волгограде перепрофилируют под пациентов с коронавирусом13.07.2021 14:05
Здравоохранение 13.07.2021 14:05
Партия «КовиВака» поступила в Волгоград13.07.2021 12:43
Здравоохранение 13.07.2021 12:43
Родильный дом для пациенток с COVID-19 разворачивают в Волгограде13.07.2021 12:19
Здравоохранение 13.07.2021 12:19
Новую волну COVID-19 не пережили в Волгоградской области еще 9 человек12.07.2021 16:55
Здравоохранение 12.07.2021 16:55
Волгоградские врачи санавиации спасли жизнь беременной москвичке и ее малышу12.07.2021 15:26
Здравоохранение 12.07.2021 15:26
Врачей районных больниц в Волгоградской области пересадили на «Лады» и «Нивы»11.07.2021 13:09
Здравоохранение 11.07.2021 13:09
Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариков09.07.2021 17:51
Здравоохранение 09.07.2021 17:51
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублей08.07.2021 16:24
Здравоохранение 08.07.2021 16:24
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает Волгоград07.07.2021 16:57
Здравоохранение 07.07.2021 16:57
Реклама