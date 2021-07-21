Здравоохранение

Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музее

Здравоохранение 21.07.2021 14:25
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21.07.2021 14:25



Крупнейший в Волгоградской области прививочный центр для вакцинации от COVID-19 открылся на базе интерактивного музея «Россия – моя история». Ранее здесь работал по три часа в день прививочный пункт, расширить который поручил губернатор Андрей Бочаров. Теперь любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, сообщила ИА «Высота 102» главврач областной больницы №3 Елена Левшина.

Для прививочного центра власти закупили морозильники, аппараты для хранения вакцин, термоконтейнеры, термоиндикаторы, автоматические тонометры, пульсоксиметры, термометры и бактериальные облучатели. В помещении одного из выставочных залов, которое пустовало уже несколько месяцев, развернуты 12 кабин для вакцинации. На базе музея работают 66 медицинских сотрудников и волонтеров. Прививочный центр открыт с 10.00 до 20.00 и за сутки может принять до 1200 человек. «Этот пункт хорош тем, что он может расширяться и менять время работы, поэтому мы будем рады принять посетителей в любом количестве», – отметила Елена Левшина.
Дети, с которыми придут взрослые, могут поиграть в детской комнате, пока родители, бабушки и дедушки получают защиту от COVID-19. После инъекции привившимся предлагается отдохнуть в соседнем помещении, чтобы проконтролировать самочувствие и, в случае необходимости, обратиться за помощью. За каждый укол гражданам вручают бесплатный билет для прохода на экспозицию.

Новую площадку для вакцинации одним из первых посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Вирус имеет агрессивный характер. Из-за высокой скорости распространения даже иммунитет молодежи не спасает от него, – подчеркнул глава региона. – Уже привито порядка 570 тысяч человек. Это неплохой результат, но недостаточный, чтобы выработать коллективный иммунитет. Нами было принято решение о создании здесь большого центра вакцинации».
Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области остается напряженной - ежедневно выявляется более 300 заболевших. Коечный фонд увеличен с четырех до пяти тысяч инфекционных коек, строятся госпитали в Калаче-на-Дону и Камышине. Тестирование на коронавирус проводится в 22 лабораториях, привиться от COVID-19 можно в 160 пунктах, в том числе 11 точек открыты в ТРЦ. Каждый день вакцинируются больше 15 тысяч жителей Волгоградской области.

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