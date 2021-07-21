Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музее

Крупнейший в Волгоградской области прививочный центр для вакцинации от COVID-19 открылся на базе интерактивного музея «Россия – моя история». Ранее здесь работал по три часа в день прививочный пункт, расширить который поручил губернатор Андрей Бочаров. Теперь любой желающий сможет сделать прививку от коронавируса без предварительной записи, сообщила ИА «Высота 102» главврач областной больницы №3 Елена Левшина.





Для прививочного центра власти закупили морозильники, аппараты для хранения вакцин, термоконтейнеры, термоиндикаторы, автоматические тонометры, пульсоксиметры, термометры и бактериальные облучатели. В помещении одного из выставочных залов, которое пустовало уже несколько месяцев, развернуты 12 кабин для вакцинации. На базе музея работают 66 медицинских сотрудников и волонтеров. Прививочный центр открыт с 10.00 до 20.00 и за сутки может принять до 1200 человек. «Этот пункт хорош тем, что он может расширяться и менять время работы, поэтому мы будем рады принять посетителей в любом количестве», – отметила Елена Левшина.

Дети, с которыми придут взрослые, могут поиграть в детской комнате, пока родители, бабушки и дедушки получают защиту от COVID-19. После инъекции привившимся предлагается отдохнуть в соседнем помещении, чтобы проконтролировать самочувствие и, в случае необходимости, обратиться за помощью. За каждый укол гражданам вручают бесплатный билет для прохода на экспозицию.



