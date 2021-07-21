Общество

Мишустин дал денег на спасение города от Волгоградского водохранилища

Общество 21.07.2021 13:33
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21.07.2021 13:33


Правительство РФ выделило почти 60 миллионов рублей на берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на кабмине и подписанные Михаилом Мишустиным, деньги будут осваивать власти Саратовской области. Участок береговой линии водохранилища, который будет реконструирован, находится на территории города Вольска от улицы  Малыковской до улицы Комсомольской. На этой территории планируется вбить 375 железобетонных буронабивных свай. Эксперты подсчитали, что, если аварийный участок не будет отремонтирован, возможный ущерб может достигнуть 600 миллионов рублей. 

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